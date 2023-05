Am Schluss war nicht nur das Wetter heiß

Poysdorf - Stripfing II. Die Gastgeber legten den besseren Start hin und gingen nach sechs Minuten verdient in Führung, Robert Pacinda traf nach einem Pass in die Spitze. „Danach waren wir noch fünf Minuten gut, dann ist der Faden aber komplett gerissen“, berichtete SCP-Spielertrainer Thomas Eigner. Er übte harsche Kritik an seiner Mannschaft, weder spielerisch noch kämpferisch hätte man überzeugt.

Logisch war deshalb der Ausgleich in der 38. Minute, nachdem Eigner den Ball verlor und Leon Aichinger das Geschenk dankend annahm. Nach Seitenwechsel sei die Leistung „einbissl besser“ gewesen, fand Eigner, aber fußballerischer Leckerbissen war es weiterhin keiner. Poysdorf-Keeper Marek Gladis hielt mit einer starken Parade das 1:1, ehe seine Kollegen vorne das 2:1 erzielten: Patrik Sustr ließ mit einer starken Einzelaktion mehrere Gegenspieler stehen und legte auf Florian Schön quer, der die Kugel unter die Latte knallte.

Aichinger-Anschluss kam zu spät

Poysdorf war auch weiterhin sehr effizient und erhöhte in der 79. Minute auf 3:1: Daniel Leisser kam am 16er an den Ball, machte einen Haken und schob ihn ein. Die Gäste kamen nur noch zum Anschlusstreffer, der aber zu spät fiel: Keeper Gladis ließ einen Schuss nur zur abprallen, im Nachschuss war wieder Aichinger erfolgreich (90.).

Aber das war noch nicht der Schlusspunkt der Partie, in der Nachspielzeit sollte es noch richtig hitzig werden. Der Stripfinger Houssem Fattoum sah nach einem Foul die Ampelkarte, die für seinen Trainer Reinhard Bocek nicht zwingend zu geben war und legte sich beim Abgang mit einem Zuschauer an. Was der Grund für die Auseinandersetzung war, ist nicht bekannt, es wird vermutet, dass der Stripfinger eine abfällige Geste Richtung Zuschauer gezeigt haben könnte. Bocek regte sich nach Spielende bei Schiedsrichter Johann Usrael auf und sprach von einem „schweren Ordnerversagen“, weswegen er Rot wegen Kritik sah. „Das Spiel war nicht hitzig, außer vom Wetter, bis der Schiedsrichter am Ende nicht mehr die Übersicht gehabt hat“, meinte der Trainer. Gegen die Rote will er in St. Pölten bei der Anhörung vorgehen.

„In dieser Saison war eines unserer schlechtesten Spiele“

Insgesamt sprach Bocek von einer „unverdienten Niederlagen“, da man sich für die starke Leistung nicht belohnte. Auch Eigner stimmte zu, dass Stripfing zumindest ebenbürtig war: „In dieser Saison war das eines unserer schlechtesten Spiele, der Unterschied war, dass wir unsere Chancen eiskalt genützt haben.“

Statistik:

Poysdorf - Stripfing II 3:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (6.) Pacinda, 1:1 (38.) Aichinger, 2:1 (67.) Schön, 3:1 (79.) Leisser, 3:2 (90.) Aichinger

Karten: Nestler (65., Gelbe Karte Unsportl.)Fattoum (43., Gelbe Karte Kritik), Schweng (37., Gelbe Karte Foul), Fattoum (90+2., Gelb/Rote Karte Foul), Ojukwu (90+2., Gelbe Karte Kritik), Bocek (., Rote Karte Beleid.)

Poysdorf: Sustr, Pacinda, Eigner (63. Horvath), Pavlis, Schön (82. Holousch), Gladis, Nestler, Leisser, Urban (75. Wolfram), Schodl, Holousch Eric

Stripfing II: Ojukwu, Özcan, Grigoryan, Luschnik, Lukasik (31. Petrovic), Schweng (83. Memisevic), Sabo (54. Güran), Aichinger, Iseini, Sallam, Fattoum

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Johann Usrael