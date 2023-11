Drei Tore und in der Pause raus

Spannberg - Zistersdorf 6:2. Wegen Knöchelschmerzen sagte Spannbergs Mittelfeldspieler Filip Stanic seinem Trainer, Mario Kosik, vor der Partie, nicht auflaufen zu können. Er konnte aber überredet werden, dennoch zu spielen - das war ein Hauptgrund für den klaren Sieg gegen Tabellenschlusslicht Zistersdorf.

Schon nach drei Minuten freute sich Kosik doppelt: Über die 1:0-Führung und die Tatsache, dass Stanic getroffen hatte. Er stand nach einem Stangerlpass von Jakub Kuchta an der ersten Stange frei und schob ein. Der Vorlagengeber trug sich in der 17. Minute selber in die Schützenliste ein, er wurde auf der rechten Seite freigespielt, ging nach innen und knallte den Ball ins kurze Eck. Zistersdorf gab sich aber nicht auf und kam nach 33 Minuten zum Anschlusstreffer, Lukas Cerny war erfolgreich.

„Wir waren offen wie ein Scheunentor“

In der 40. Minute stellte die Kosik-Elf den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, Stanic verwandelte einen Handelfer sicher. Aber direkt nach der Auflage spielten die Gäste schnell nach vorne und kamen zum neuerlichen Anschlusstreffer durch Steven Rieser. Kosik war sauer: „Wir waren offen wie ein Scheunentor.“ Aber es sollte vor der Pause noch ein sechstes Tor fallen, in der 44. Minute war wieder Stanic erfolgreich, erneut nach einer flachen Hereingabe von der Seite. In der Pause ging es aber nicht mehr weiter, Stanic blieb in der Kabine.

Zistersdorf erhielt auch nach der Pause keine Verschnaufpause, denn fünf Minuten nach Seitenwechsel erhöhte Samuel Deubner auf 5:2, Lob gab es vom Trainer für die Vorarbeit von Oliver Kubik: „Das hat er utopisch gemacht, er hat den Gegner überspielt und den Ball durch die Viererkette auf den Sammy durchgesteckt.“ Der Torreigen war in der 63. Minute vorbei, Kuchta schnürte den Doppelpack, das Zuspiel kam von Norbert Deutsch.

Comeback von Lukas Eisenecker

Kurz vor Spielende gab es bei Spannberg noch das Comeback von Lukas Eisenecker, der aber noch lange nicht fit ist, verrät Kosik: „Er wollte aber unbedingt einpaar Minuten haben, die habe ich ihm natürlich gegeben.“ Für den Offensivspieler war es erst der zweite Ligaeinsatz im Jahr 2023.

Spannberg schloss die Hinrunde mit einem Schützenfest ab und überwintert in den Top fünf. Die Kosik-Elf ist mit 35 Volltreffern die offensivstärkste Mannschaft der Liga. Zistersdorf bleibt hingegen Letzter und bleibt außerdem auch im 13. Versuch ohne Saisonsieg. Auf Trainer Uwe Fallmann und Co. wartet also viel Arbeit.

Statistik:

SPANNBERG - ZISTERSDORF 6:2 (4:2).

Torfolge: 1:0 (3.) Stanic, 2:0 (17.) Kuchta, 2:1 (33.) Cerny, 3:1 (40., Elfmeter) Stanic, 3:2 (40.) Rieser, 4:2 (44.) Stanic, 5:2 (50.) Deubner, 6:2 (63.) Kuchta.

Gelbe Karten: Mayr (80. Foul); Gstaltner (39. Unsportlichkeit), Seimann (70. Unsportlichkeit).

Spannberg: Beißer; Mayr, Tonner (85. Eisenecker), Kuchta, Stanic (HZ. Starnberger), Deutsch, Deubner (85. Deltl), Kucharcuk, Pribitzer (34. Wiesinger), Thüringer, Kubik (85. Manzer).

Zistersdorf: Klimes; Cerny, Schubtschik, Nussböck (75. Kautz), Simandl (HZ. Seimann), Gstaltner, Stetzl, Rieser, Gajdos, Dobsicek, Hörwein (67. Rebel).

210 Zuschauer, Schiedsrichter: Jakob Hochgatterer.