Ein Sieg der Taktik

Stripfing Amateure - Deutsch-Wagram 1:2. Es war ein Duell zweier formstarker Teams, beide feierten zuletzt drei Siege. In der ersten Halbzeit fiel aber nur ein Treffer, Philipp Kuntel nickte nach einem Eckball unhaltbar ein (30.). Das Gegentor wäre aber in der Entstehung vermeidbar gewesen, fand SVS-Coach Reinhard Bocek: „Da haben wir uns gar nicht gut angestellt, das Tor gehört leider uns.“ Während er „zwei, drei hundertprozentige Chancen“ für seine Mannschaft zählte, sprach Deutsch-Wagram-Coach Philip Haubner von einem „staubigen, konzentrierten Auftritt“ seiner Spieler.

Das 2:0 fiel für die Gäste zum idealen Zeitpunkt, fünf Minuten waren gespielt, als Flamur Shala den Ball über die Abwehr lupfte und Stephan Hlinka einsetzte, der trocken verwertete. Für Bocek war das Tor abseitsverdächtig. „Nach unserem 2:0 waren wir komplett souverän und haben immer alles im Griff gehabt“; sagte Haubner stolz und ergänzte: „Das war insgesamt eine taktische Meisterleistung, in jeder Situation haben sich meine Spieler super verhalten.“

Muadh Berisha schaffte den Anschluss

Dem widersprach der Stripfing-Coach, der von Powerplay seines Teams in den letzten 20 Minuten sprach. Erneut kamen seine Spieler zu „zwei bis drei Hundertern“, aber nur einmal fand der Ball den Weg ins Tor: Muadh Berisha machte das Spiel in der 79. Minute wieder spannend, Haubner vermutete aber eine Abseitsstellung des Schützen. In Konterangriffen verabsäumten es die Gäste, den Sack zuzumachen.

In der 90. Minute hatte Bocek den Torjubel auf den Lippen, doch Peter Luschnik und auch Berisha rutschten an einer Hereingabe von der Seite knapp vorbei. Deshalb sagte der Trainer zusammenfassend: „Wir sind in Schönheit gestorben.“ Stolz machte ihn, dass man ein Topteam wie Deutsch-Wagram vor allem in den letzten Minuten voll fordern konnte. Haubner freute sich über einen „hochverdienten Sieg“, der zumindest bis zum Eckartsau-Spiel die Tabellenführung bedeutet.

Statistik:

Stripfing Amateure - Deutsch Wagram 1:2 (0:1).

Torfolge: 0:1 (30.) Kuntel, 0:2 (50.) Hlinka, 1:2 (79.) Berisha.

Gelbe Karten: Iseini (68. Kritik), Sallam (48. Unsportlichkeit); Hlinka (69. Unsportlichkeit), Cvrcek (80. Foul), Kuntel (90. Unsportlichkeit), Burian (65. Unsportlichkeit), Shala (11. Foul), Sulimani (45. Kritik).

Stripfing Amateure: Klauninger; Schweng, Fattoum, Luschnik, Berisha, Sallmutter, Sallam, Isleyen, Hamid (29. Dahdal), Simunic, Abubakar (50. Iseini).

Deutsch Wagram: Vogl; Wolkensteiner, Cvrcek, Shala (90+2. Idinger), Kugler (90+2. Sefcik), Hlinka (78. Koupilek), Kuntel, Sulimani, Statzberger, Burian, Romstorfer.

99 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Erkus.