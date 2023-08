Ein 0:3, das zuversichtlich macht

Zistersdorf - Eckartsau 0:3. Für Manfred Pellinger war es ein besonderes Spiel, es war sein Debüt als Eckartsau-Coach, also seinem Heimatverein. Aber zufrieden stellte ihn seine neue Mannschaft in den ersten 45 Minuten nicht: „Der Start war viel zu nervös, wir hatten die Hosen voll und haben uns nicht getraut, Fußball zu spielen.“ Zistersdorf war überlegen, Eckartsau hatte aber Alexander Kniezanrek im Tor, der mit einer starken Parade das Gegentor verhinderte.

Zistersdorf mit Doppelchance, Eckartsau mit dem Tor

In der 37. Minute gingen die Gäste in Führung, es war ein schöner Spielzug: Kniezanrek schoss aus, der Ball kam zu Philipp Poitschek, der Christoph Tröster in den Lauf spielte, der schloss erfolgreich ab. Zistersdorf-Trainer Johannes Hartmann verstand die Welt nicht mehr, denn unmittelbar vor dem Gegentor hatte seine Mannschaft die Doppelchance aufs 1:0.

„Die zweite Halbzeit war besser, aber noch immer nicht so, wie ich mir das vorstelle“, war Pellinger nicht gänzlich zufrieden. Aber die Torausbeute passte, denn in der 66. Minute erhöhte sein Bruder Mathias Pellinger auf 2:0: Der Innenverteidiger köpfte einen Schmol-Freistoß in die Maschen. Der Zistersdorf-Coach war sauer: „Wir haben uns beide Tore selber geschossen.“

Tröstler vom Punkt zum Doppelpack

Zistersdorf gab sich weiterhin nicht auf und präsentierte sich gut, erst in der Nachspielzeit war die Partie endgültig entschieden: Jakub Dobsicek stoppte den Gegenspieler als letzter Mann im Strafraum und musste mit Rot runter, Tröstler verwandelte den Elfer sicher. Pellinger fasste nach Spielende zusammen: „Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, mit der Leistung nicht ganz.“ Und Hartmann: „Es war eine gute Leistung, auch wenn das nach einem 0:3 komisch klingt, aber wenn wir immer so spielen, holen wir viele Punkte.“

Statistik:

Zistersdorf - Eckartsau 0:3 (0:1).

Torfolge: 0:1 (37.) Tröstler, 0:2 (66.) Pellinger, 0:3 (90+3., Elfmeter) Tröstler.

Gelbe Karten: ; Trunner (45. Foul), Tröstler (85. Unsportlichkeit).

Rote Karten: Dobsicek (90+2. Torchancenverh.); .

Zistersdorf: Klimes; Seimann, Kaufmann, Schubtschik (73. Dobsicek), Stetzl, Simandl, Fuxa (81. Rieser), Gajdos, Nussböck, Gstaltner, Hörwein.

Eckartsau: Kniezanrek; Tröstler, Klement (89. Bozic), Pellinger, Zant (HZ. Hofbauer), Horak, Schmol, Ordelt, Trunner, Poitschek (75. Pötzl), Kalchbrenner.

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Cevdet Seven.