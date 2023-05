Schiedsrichter kam nicht, Spiel abgesagt

GROSSEBERSDORF - HAUSBRUNN ABGESAGT. Die Liga ist um eine kuriose Geschichte reicher. Die Mannschaften, Funktionäre, Trainer und Zuschauer waren bereit für das Match, aber der Schiedsrichter erschien nicht. Wie es der Zufall so wollte, war aber der Schiedsrichter-Beobachter vor Ort, der bei Muhamet Barmaksiz anrief und erfuhr, dass er seinen Einsatz vergessen hatte. Jetzt musste man improvisieren.

Das Regulativ besagt, dass ein Münzwurf entscheidet, welcher Verein einen Ersatz-Schiedsrichter bestimmen kann. Großebersdorf schlug Franz Anzböck vor, der zuvor die Reserve pfiff. Hausbrunn stellte niemanden auf, auch Anzböck lehnten sie ab, weil er aus Altersgründen kein offizieller Referee ist und im Reserve-Match nur aushalf. Also erfolgte die Absage nach einem Telefongespräch mit Gruppenobmann Franz Trötzmüller, der den Vereinen mitteilte, dass der Nachtrag am kommenden Donnerstag erfolgen muss.

Lukas Haindl, Großebersdorf-Obmann-Stellvertreter: „Es ist das gute Recht von den Hausbrunnern, dass sie nicht spielen wollen, das ist für uns kein Problem. Wir haben aber ein Ersatzprogramm gefunden und schauen dem Mähroboter beim Arbeiten zu. Er ist der Einzige, der sich heute bewegt (lacht).“

Günter Hlawaty, Hausbrunn-Sektionsleiter: „Es ist uns zu heikel mit Franz Anzböck, weil er kein offizieller Schiedsrichter mehr ist. Was ist, wenn jemand ausgeschlossen wird? Wenn es im Spiel um nichts mehr gegangen wäre, wäre es okay, aber für Großebersdorf steht so viel auf dem Spiel. Uns ist es lieber, wir verschieben das Spiel. Aber kein Vorwurf an den Schiedsrichter, dass man was vergisst, ist menschlich.