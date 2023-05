Der Ausschluss war der Aufreger

Großebersdorf - Poysdorf 0:0. Im Abstiegskampf braucht Großebersdorf unbedingt Siege, da die Konkurrenten (bis auf Kreuttal) immer wieder punkten. Am Samstag rettete die Mannschaft von Peter Klofac mit einem Last-Minute-Tor zum 5:5 einen Punkt gegen Stripfing II, auch diesmal gab es einen Zähler. Der war gerecht, meinte Klofac, doch die letzte Szene ärgerte ihn dennoch, weil man die Chance auf den Sieg vergab.

Fast der Lucky Punch durch Wimmer

Rund 110 Zuschauer wollten sich am Feiertag das Spiel nicht entgehen lassen und sahen eine gute Anfangsphase der Gäste. Unter anderem kamen Lukas Nestler und Martin Urban zu Chancen. „Aber je länger das Spiel gedauert hat, desto stärker ist Großebersdorf geworden“, berichtete SCP-Trainer Thomas Eigner. Er konnte sich aber auf Goalie Marek Gladis verlassen, der einige gute Paraden zeigte. Für die Heimischen vergab Patrick Wimmer kurz vor Ende die Topchance auf den Sieg, sein Trainer haderte: „Schade, das wäre der Lucky Punch gewesen. Deshalb tut der Punkt weh.“

Aber für mehr Gesprächsstoff als die Chancen sorgte der Ausschluss des Poysdorf-Kapitäns Nestler. In der 33. Minute sah er die Gelbe Karte aus einem kuriosen Grund. Er fing einen Angriff ab, wollte sofort in den Gegenangriff gehen und soll dabei den Schiedsrichter umgerannt haben. Was der Spieler aber dementierte. Unsportlichkeit wurde als Grund für die Karte angegeben.

Die Sache ließ Nestler aber nicht in Ruhe, weshalb er nach Spielende das Gespräch mit dem Referee suchte, aber dann die zweite Gelbe wegen Kritik sah. Eigner wunderte sich: „Sowas habe ich noch nie erlebt, aber wir haben ja Videoaufnahmen von der ersten Gelbe, die werden Luki entlasten.“ Der Spielbericht wurde deshalb auch nicht unterschrieben.

Statistik:

SV GROSSEBERSDORF – SC POYSDORF 0:0.

Gelb-Rote Karte: Nestler (Kritik, nach Spielende).

Großebersdorf: Karl-Heinz Gschwindl; Rabo, Zehetbauer, Bierbaum, Stöckl; Lang, Haider; Fritsch (46. Erdem), Posekany (46. Kafka), Kopriva; Wimmer.

Poysdorf: Gladis; Schweinberger (60. Strobl), Bernscherer, Nestler, Pavlis; Sustr, Thiem; Urban, Pacinda, Busch; Schön (81. Horvath).

Großebersdorf, 110 Zuschauer, SR Kirschner.

Reserven: 2:0 (1:0). Tore: Nekam, Kraml.