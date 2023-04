Zehn Tore, aber kein Sieger

Großebersdorf - Stripfing II 5:5. Die Gäste starteten stark in das Spiel und gingen verdient mit 2:0 in Führung. Leon Aichinger und Petar Zubak brachten die Elf von Reinhard Bocek voran. Der Coach ärgerte sich aber, dass weitere guten Chancen ungenützt blieben. Die Heimischen waren klar unterlegen, bis es zur Unterbrechung kam.

Nach Wolkenbruch war Großebersdorf besser

Wegen eines Wolkenbruchs und Blitzen wurde das Spiel nach 30 Minuten für rund 15 Minuten unterbrochen, SVG-Trainer Peter Klofac nützte die Pause, um seine Spieler zu pushen. Es zeigte Wirkung, Großebersdorf kam wie ausgewechselt zurück aufs Feld und schaffte umgehend den Anschlusstreffer durch Patrick Wimmer. Fünf Minuten später gelang sogar das 2:2, Daniel Fritsch war erfolgreich. Bocek ärgerte sich über „zwei individuelle Fehler“ seiner Mannschaft.

Stripfing II kam wieder besser in die Partie und belohnte sich mit dem 3:2-Führungstreffer in der 42. Minute durch Zvonimir Ziger. Aber unmittelbar nach dem Tor musste der Schütze mit Gelb-Rot vom Feld, er stoppte Gegenspieler Fritsch. Für Klofac wäre sogar direkt Rot angebracht gewesen, da Ziger der letzte Mann gewesen wäre. Aus dem daraus resultierenden Freistoß kam Großebersdorf durch Wimmer zum 3:3.

Zubak vom Elferpunkt sicher

In der zweiten Halbzeit ging die Klofac-Elf zum ersten Mal in Führung, Lukas Bierbaum brachte sein Team in der 56. Minute mit 4:3 in Front, aber verdient war das nicht wirklich, gab Klofac zu: „Ich weiß nicht warum, aber in Überzahl waren wir nicht besser.“ Stripfing-Abwehrspieler Emmanuel Ojukwu wurde nach einer starken Einzelaktion nur noch mit einem Foul im Strafraum gestoppt, den fälligen Elfer verwandelte Zubak zum 4:4. Aber das war es noch immer nicht ...

Die Gäste wollten den Sieg unbedingt und gingen volles Risiko, das wurde in der 79. Minute durch das 5:4 durch Luka Patrovic belohnt. Zum Sieg sollte es aber nicht reichen, denn die Heimischen hatten noch den Lucky Punch: In der 95. Minute trat David Lang zum Freistoß an und zirkelte den Ball an der Mauer vorbei in die Maschen. Kurz danach war das Spektakel vorbei.

„Zum Glück haben wir nicht verloren, das wäre sehr bitter gewesen, bei dem großen Aufwand“, meinte Klofac zusammenfassend. Ihn freute, dass seine Mannschaft Moral gezeigt hätte und sich den Zähler dadurch verdiente. Trainerkollege Bocek lobte ebenfalls die Moral seiner Truppe: „Die Spieler haben auch ganz viel Herz gezeigt.“

Statistik:

SV GROSSEBERSDORF – SV STRIPFING II 5:5 (3:3).

Torfolge: 0:1 (15.) Aichinger, 0:2 (25.) Zubak, 1:2 (31.) Wimmer, 2:2 (36.) Fritsch, 2:3 (42.) Ziger, 3:3 (44.) Wimmer, 4:3 (56.) Bierbaum, 4:4 (65., Elfmeter) Zubak, 4:5 (79.) Petrovic, 5:5 (95., Freistoß) Lang. Gelb-Rote Karte: Ziger (43., Foul).

Großebersdorf: Breithut; Rabo, Bierbaum, Zehetbauer, Stöckl; Fritsch (66. Kopriva), Posekany (78. Kraml), Lang, Haider; Erdem (66. Kafka), Wimmer.

Stripfing II: Grigoryan; Luschnik, Zwickl, Ziger, Ojukwu, Lukasik; Iseini (66. Petrovic), Özcan (66. Lorenz), Buchta, Zubak (72. Güran); Aichinger (87. Schweng).

Großebersdorf, 80 Zuschauer, SR Ergin.