Moral mit einem Punkt belohnt

Werbung

Großkrut - Hausbrunn 2:2. 225 Zuschauer wollten sich das Kräftemessen zwischen Großkrut und Hausbrunn nicht entgehen lassen und erlebten einen besseren Start der Gäste. Verdient ging Hausbrunn in der 20. Minute durch Martin Kristof in Führung und erhöhten sieben Minuten später durch Wolfgang Wimmer. Aber die Heimischen verkürzten den Rückstand nur zwei Minuten später - unter kräftiger Mithilfe des Hausbrunners Philipp Tonner, der den Ball nach einer Flanke von der Seite ins eigene Tor beförderte. „Das war natürlich nicht so geplant, es war aber ein schönes Tor“, musste Großkrut-Spielertrainer Alen Orman schmunzeln.

Erste Halbzeit verschlafen, hellwach aus der Pause

Orman wusste genau, wie wichtig der schnelle Anschlusstreffer war, insgesamt hätten seine Spieler die erste Halbzeit aber „verschlafen.“ Hellwach kamen seine Burschen aber aus der Pause und wurden in der 49. Minute belohnt: Vaclav Vasicek wurde im Strafraum gefoult, Marko Kupresak trat zum Elfer an und verwandelte sicher.

Nennenswerte Torchancen blieben dann aus, ehe es kurz vor dem Ende turbulent wurde: Vasicek hatte das 3:2 für die Gastgeber auf dem Fuß und vergab knapp, auf der anderen Seite rettete jedoch die Stange vor dem Hausbrunner Siegtor. „Es war ein gerechtes Ergebnis in einem Spiel, das wir am Ende gewinnen, aber auch verlieren können“, bilanzierte Orman. Ein Sonderlob gab es für Goalie Lukas Bader, der den angeschlagenen Einser Bernhard Steglegger ersetzte.

Tore: Heim Marko Kupresak (49., Elfmeter), Gast Martin Kristof (20.), Gast Philipp Tonner (29., Eigentor), Gast Wolfgang Wimmer (27.)

Großkrut: Lukas Bader, Mario Buchmann, Patrik Bauer, Stefan Schneider, Thomas Rebl, Vaclav Vasicek, Osman Bajguric, Dominik Graf, Marko Kupresak, Philipp Rechensteiner, Raphael Weingartshofer, Bernhard Steglegger, Roman Moser, Jan Zachoval, Alen Orman, Jan Zachoval (HZ. statt Raphael Weingartshofer), Alen Orman (67. statt Dominik Graf)

Hausbrunn: Jan Kopacek, Martin Kristof, Fabian Koch, Philipp Tonner, Manuel Voglmüller, Dominik Schüller, Lukas Voglmüller, Benjamin Bruckner, Wolfgang Wimmer, Patrick Schüller, Filip Voda, Florian Mokesch, Gregor Ulrich, Roman Hlawaty, Markus Heck, Thomas Lachmayer, Lukas Hammer, Thomas Lachmayer (65. statt Wolfgang Wimmer)

Karten: Dominik Graf (33. Gelb Unsportl.), Patrik Bauer (82. Gelb Foul), Benjamin Bruckner (53. Gelb Foul), Martin Kristof (82. Gelb Foul)