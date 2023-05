Großer Schritt für Großkrut

Großkrut - Kreuttal 2:1. Nach sechs Niederlagen in Folge war am Dienstag für Adolf Meyer als Kreuttal-Trainer Schluss. Doch Sektionsleiter Christoph Hangelmann und er betonten unisono, dass man sich im Guten trennte. Möglich ist, dass Meyer dem Verein in einer Funktion erhalten bleibt. Das Coaching übernahm interimistisch Florian Fribert, unterstützt wird er vom verletzten Daniel Tuchny. Aber auch das neue Personal konnte die Talfahrt nicht stoppen.

Kreuttal dominierte die Anfangsphase und kam zu einigen guten Einschussmöglichkeiten. Hangelmann zählte „zwei Hundertprozentige und zwei guten Chancen“. Alexander Pipal und James Miller vergaben die beiden Topchancen. Aber in der 27. Minute gab es die kalte Dusche, Großkrut erzielte das Führungstor. Zunächst wurde ein Kopfball abgewehrt, Großkrut-Spielertrainer Alen Orman beförderte den Ball im zweiten Versuch per Knie über die Linie. „Egal wie, Hauptsache drin“, lachte der Schütze.

2:0 durch Vasicek war „schön und wichtig“

Das Tor zeigte Wirkung, die Kreuttaler waren komplett verunsichert, das Selbstvertrauen war schlagartig weg. Großkrut übernahm das Kommando und verdoppelte die Führung nach der Pause: In der 60. Minute bekam Vaclav Vasicek auf der rechten Außenbahn den Ball, zog ins Zentrum und knallte ihn unhaltbar ins lange Eck. Orman jubelte: „Das war schön und wichtig.“ Kreuttal kam nur noch zum Anschlusstreffer durch Florian Ivanitsch, der aber zu spät fiel.

„Das Trainerteam muss die Spieler aufrichten, denn jetzt geht es im Derby gegen Kronberg. Da muss dann der Sieg her“, kennt Hangelmann die Bedeutung der kommenden Partie. Er betont aber, dass man vollstes Vertrauen in die Spieler habe. Orman durfte nach dem 5:3 in Orth den nächsten wichtigen Dreier im Abstiegskampf bejubeln: „Das war ein ganz großer Schritt zum Klassenerhalt.“

Statistik:

Großkrut - Kreuttal 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (27.) Orman, 2:0 (70.) Vasicek, 2:1 (90+3.) Ivanitsch

Karten: Bajguric (78., Gelbe Karte Foul), Rebl (60., Gelbe Karte Foul), Körber (18., Gelbe Karte Foul)Mondl (52., Gelbe Karte Foul), Gadinger (25., Gelbe Karte Foul), Wihro (87., Gelbe Karte Unsportl.)

Großkrut: Bajguric, Kupresak, Bader, Buchmann, Zachoval, Orman (60. Weingartshofer), Rebl, Schneider (88. Bauer), Vasicek (89. Moser), Greis, Körber

Kreuttal: Gadinger (67. Kropitz), Wihro, Miller, Mondl Mathias, Pipal, Haas, Mondl Manuel (61. Merkader), Kropitz Paul (HZ. Gaunersdorfer), Ivanitsch, Göttinger, Janak

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Tomislav Ivankovic