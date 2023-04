Ein ungewohntes Gefühl

Werbung

Haringsee - Bad Pirawarth 2:1. Am 13. Spieltag feierte Haringsee den letzten Sieg, Gegner war Kronberg. Trainer Andreas Mrlik gab den Spielern deshalb die Vorgabe, diese Serie endlich zu beenden. Die Gäste aus Bad Pirawarth kamen jedoch etwas besser in die Partie, wurden aber nicht gefährlich. Im Laufe der ersten Halbzeit übernahm Haringsee die Kontrolle und kam zu guten Chancen. Filip Cerkezovic, Daniel Weigl und Philipp Puschina waren nah am 1:0 dran.

Die Mrlik-Elf musste sich bis zur 62. Minute gedulden, ehe das verdiente Führungstor fiel: Cerkezovic setzte sich gut durch und spielte auf Weigl, der mit seinem schwächeren linken Fuß nur noch einschieben musste. Lob gab es vom gegnerischen Trainer für den Vorlagengeber. „Cerkezovic ist ein Unterschiedsspieler“, meinte Mario Dolejschek.

Mrliks goldenes Trainerhändchen

Ein goldenes Trainerhändchen bewies Mrlik in der 77. Minute: Er wechselte Dominik Wukitsevits und Tobias Drosg ein, die für das 2:0 verantwortlich zeichneten, für beide war es der erste Ballkontakt. Vor allem für den Torschützen Drosg freute sich Mrlik, da er schon in der Vorwoche gegen Deutsch-Wagram traf. Dolejschek war streng: „Das war ein kollektives Fehlverhalten meiner Mannschaft.“

In der 85. Minute schafften die Gäste durch einen Freistoß von Sandro Krizso zwar den überraschenden Anschlusstreffer, mehr war aber nicht mehr drin. „Das Aufbäumen hat das gefehlt“, sagte Dolejschek. Insgesamt hat ihm der Auftritt seiner Mannschaft gar nicht gefallen, es scheint, als sei das Feuer draußen.

Haringsee konnte endlich wieder über einen Sieg jubeln. „Der war auch nötig und die Spieler zeigen, dass sie das Feiern nicht verlernt haben“, lachte ein zufriedener Trainer.

Statistik:

Haringsee - Bad Pirawarth 2:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (62.) Weigl, 2:0 (78.) Drosg, 2:1 (85., Freistoß) Krizso

Karten: Nürnberger (56., Gelbe Karte Foul)Krizso (72., Gelbe Karte Foul)

Haringsee: Paukner, Nürnberger, Puschina (77. Wukitsevits), Haindl, Magerle, Prager, Cerkezovic (90. Hopf), Liska (86. Pöchl), Jelemensky, Weigl (77. Drosg), Hasenberger

Bad Pirawarth: Svizela, Sezen, Hickl, Kletzer, Ilic, Krhut, Hübler (67. Wachter), Schmerold, Lang (77. Kirchner), Marhofer, Krizso

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Oguz Koc