Vom Schüler zum Derbyhelden

Haringsee - Eckartsau 1:0. Es war angerichtet: Derby, bestes Frühlingswetter, 350 Fans und verlängertes Wochenende. Haringsee und Eckartsau befinden sich außerdem im tabellarischen Niemandsland, weshalb beide Teams auch befreit spielen konnten. Eine Vielzahl an Torchancen bekamen die Zuschauer aber nicht zu sehen, vor der Pause hatte aber Haringsee Vorteile.

Wobei die Heimischen bereits nach wenigen Minuten umstellen mussten, Abwehrspieler Michael Nagy musste verletzt raus, für ihn kam der junge Tobias Drosg. „In der ersten Halbzeit waren wir leider zu wenig aktiv, da war Haringsee besser“, gab Eckartsau-Sektionsleiter Bernhard Steiner zu. Einmal hatte sein Team Glück, als der Kopfball von Patrick Liska an der Latte landete. Eine weitere Chance für Haringsee vergab der eingewechselte Drosg.

„Ruck“ nach Ausschluss

Den ersten Aufreger nach Seitenwechsel gab es nach genau einer Stunde, als Eckartsau-Defensivmann Roman Idinger mit Rot wegen Foul vom Feld musste. Er rutschte in den Gegenspieler, wollte den Ball spielen, kam aber zu spät. Mrlik und Steiner waren sich einig: „Die Rote kann man geben.“ Mrlik ergänzte: „Es gibt ja keine Karte in Orange.“ Aber in Unterzahl kamen die Gäste besser in die Partie, Steiner sprach von einem „Ruck“, der durch die Mannschaft ging. Das zeigte sich bei der guten Chance, die Ralf Weber vorfand.

In der 75. Minute kam es zum großen Auftritt von Daniel Hasenberger. Der Mittelfeldspieler nahm sich ein Herz und zimmerte den Ball aus großer Distanz via Innenstange ins Tor. Steiner nannte es einen „Tausendguldenschuss“, für Mrlik war der Treffer besonders emotional: Als Schüler maturierte Hasenberger bei Lehrer Hasenberger vor vielen Jahren, das Derbytor verglich der Coach mit damals: „Ich war stolz, als er die Matura bei mir gemacht hat und ich bin jetzt stolz, dass er das Tor gemacht hat. Das hat er sich auch verdient.“ Weitere Highlights gab es nicht und Haringsee gewann damit auch das zweite Saisonderby gegen Eckartsau.

Ein Sieg für die Geschichtsbücher?

Ob es ein Sieg für die Geschichtsbücher war, konnte Mrlik nicht sagen: „Nach dem Spiel habe ich mit unseren 70-jährigen Fans geredet, keiner kann sich erinnert, dass wir in einer Saison beide Spiele gegen Eckartsau gewonnen haben, also wahrscheinlich haben wir Geschichte geschrieben (lacht).“ Steiner ärgerte sich, dass seine Spieler nicht ihre Leistungen zu hundert Prozent abgerufen hätten: „Schade, denn damit ist der Sieg für Haringsee nicht unverdient.“

Statistik:

SV GG HARINGSEE - SCG ECKARTSAU 1:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (75.) Hasenberger

Haringsee: Paukner; Magerle, Daniel Egger, Nagy (6. Drosg), Weigl; Jelemensky, Hasenberger, Prager; Puschina (85. Nürnberger), Cerkezovic, Liska.

Eckartsau: Krakovsky; Idinger, Mathias Pellinger, Ordelt, Simon Egger; Pötzl (56. Hofbauer), Skarupa, Horak, Kalchbrenner (81. Pull); Tröstler (93. Schendlinger), Weber.

Haringsee, 350 Zuschauer, SR Erkus.