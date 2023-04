Verloren, weil „der Biss fehlte“

Werbung

Hausbrunn - Kronberg 2:0. „Beide Mannschaften waren schwach, aber wir schwächer“, fasste Kronberg-Trainer Georg Lubas zusammen. Die Zuschauer bekamen fußballerische Schonkost geboten, die Torraumszenen waren Mangelware. Aber Hausbrunn verbuchte Vorteile.

Swoboda-Tor brachte Entscheidung

In der 13. Minute gingen die Heimischen 1:0 in Führung, Lubas kritisierte, dass seine Spieler die Flanke nicht verhindern konnten. Viel mehr Nenneswertes gab es bis zur Pause nicht. Nach Seitenwechsel kam Hausbrunn zu einigen Einschussmöglichkeiten und erhöhten in der 75. Minute durch Stefan Swoboda auf 2:0. Zwei Chancen auf einen höheren Sieg wurden danach vergeben. In der 90. Minute gab Kronberg den einzigen Torschuss ab, doch der Schuss von Marcin Szimidt klatschte an die Latte.

Der Kronberg-Coach musste eine verdiente Niederlage zur Kenntnis nehmen: „Hausbrunn wollte den Sieg mehr, uns hat der Biss gefehlt. Und leider waren wir vorne wieder ein Lüfterl.“ Am Montag geht es für Kronberg bereits weiter, im Admiral NÖ Cup geht es daheim gegen Wolfsthal. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Statistik:

Hausbrunn - Kronberg 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (13.) Kavecky, 2:0 (75.) Swoboda

Karten: Suppan (69., Gelbe Karte Foul), Ibl (79., Gelbe Karte Unsportl.)

Hausbrunn: Schüller (83. Lachmayer), Tonner, Koch, Bruckner, Kopacek, Schüller (83. Lachmayer), Voglmüller, Swoboda (83. Wimmer), Voda, Kristof, Kavecky

Kronberg: Szmidt, Horvath, Ibl, Afouxenidis (84. Dengler), Gärtner, Ibl, Polainko, Bodnar (HZ. Schuster), Suppan (84. Fischer), Ibl, Lundborg

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Serkan Celik