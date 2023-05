Ein Punkt gegen den Fast-Meister

Hausbrunn - Marchegg 1:1. In der ersten Halbzeit zeigte Hausbrunn eine Topleistung und hatte Spiel und Gegner im Griff. Glück hatte der Tabellenführer, weil die Latte das Gegentor verhinderte. Marchegg kam wiederum nur zu Halbchancen.

In der 53. Minuten wechselten die Gäste Lubomir Gogolak ein, es sollte ein Goldgriff werden, denn der Stürmer spielte groß auf. Kurz nach seiner Einwechslung fand er die erste Chance auf das 1:0 vor, doch sein Kopfball ging knapp am Tor vorbei. In der 67. Minute machte er es besser und traf nach Zuspiel von Daniel Dubec mit einem schönen Schuss ins lange Eck.

Überraschender Hausbrunner Ausgleich

Hausbrunn kam aber in der 75. Minute zum Ausgleich, der in der Phase nicht zu erwarten war: "Das war aus dem Nichts“, fand SCM-Obmann Torsten Chladek. Er zog aber den Hut, der Angriff mit dem Abschluss von Filip Voda sei sehr sehenswert gewesen. Mit dem 1:1 gaben sich die Teams dann zufrieden.

„Mit dem Punkt können wir ganz gut leben, Hausbrunn sicher auch“, bilanzierte Chladek, der von einem gerechten Ergebnis sprach. Er merkte schon im Vorfeld der Partie, dass die Anspannung nach den letzten Siegen etwas weniger vorhanden war. „Aber das ist logisch nach so vielen Spielen, bei denen immer viel Druck da war“, war der Obmann gnädig.

Statistik:

Hausbrunn - Marchegg 1:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (67.) Gogolak, 1:1 (75.) Voda

Karten: Voglmüller (33., Gelbe Karte Foul), Kristof (67., Gelbe Karte Kritik)

Hausbrunn: Swoboda, Voglmüller Lukas, Kopacek, Wimmer, Schüller Dominik, Martin, Schüller Patrick, Voglmüller Manuel (49. Kavecky), Voda, Kristof, Bruckner

Marchegg: Loibl (78. Uzar), Yildirim, Cakaloglu, Shamandi Mustafa, Erkoc, Uhrinec, Peschek, Shamandi Ahmed, Steiner, Nikolic (53. Gogolak), Dubec

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Muhammed Temizsoy