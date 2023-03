Pleite in letzter Sekunde verhindert

Es war Spiel eins nach dem überraschenden Abgang von Karl Hausmann als Hausbrunn-Coach. Herbert Sator sprang ein und stellte die Mannschaft gegen Spannberg ein. Die Gäste fanden erst spät in die Partie, die Heimischen konnten aber lange kein Kapital daraus schlagen. Erst in der 41. Minute köpfte Patrick Schüller nach einer langen Freistoßflanke zum 1:0. Aber es sollte nicht für die Pausenführung reichen, denn Spannberg kam per sehenswertem Treffer zum Ausgleich: Der Keeper faustete den Ball weg, doch genau zu Filip Stanic, dessen Heber in den Maschen landete.

Der Platz half beim Treffer mit

Nach der Pause drehten die Gäste die Partie, allerdings zunächst unter Mithilfe des Platzes. Ein harmloser Flachschuss von Daniel Starnberger war eigentlich leichte Beute für den Schlussmann, eine Unebenheit ließ ihn aber aufspringen und unhaltbar über die Linie springen. "Das war kurios", meinte auch Kosik. Vier Minuten später durfte er sich über den dritten Treffer seiner Burschen freuen, Jakub Kuchta versenkte den Ball nach einem Zuspiel über die Abwehr.

Aber Hausbrunn gab danach alles, wollte das Spiel auf gar keinen Fall verlieren. In der 78. Minute gelang Dominik Schüller per Kopf nach einer Ecke der Anschlusstreffer, danach warf zwar Spannberg alles rein, aber konnte das 3:3 in der 93. Minute auch nicht verhindern: Wieder war es Dominik Schüller, wieder per Kopf: Die Gastgeber spielten einen langen Ball in den Strafraum, die Kugel wurde weitergescherzelt und dann war Schüller zur Stelle.

Wieder Vorsprung verspielt

Kosik war hinterher fair: "Der Zeitpunkt des Ausgleichs ist natürlich bitter, aber das Unentschieden geht sicher in Ordnung." Ihn ärgerte auch, dass man erneut einen Vorsprung aus der Hand gegeben hatte. Dies passierte in dieser Saison bereits gegen Zistersdorf und Großkrut. Hausbrunn-Sektionsleiter Günter Hlawaty war zufrieden: "Es war ein gutes Spiel und wir haben uns dann zum Glück noch belohnt." Ein Sonderlob gab es für Dominik Schüller, der angeschlagen nicht in der Startelf stand, dann aber die Partie drehte.

Hausbrunn - Spannberg 3:3 (1:1)

Samstag, 18. März 2023, Hausbrunn, 200 Zuseher, SR Stephan Tren

Tore:

1:0 Patrick Schüller (41.)

1:1 Filip Stanic (45.)

1:2 Daniel Starnberger (57.)

1:3 Jakub Kuchta (61.)

2:3 Dominik Schüller (78.)

3:3 Dominik Schüller (90+3.)

Hausbrunn: J. Kopacek, M. Kristof, F. Koch, M. Martin, M. Kavecky, L. Voglmüller, S. Swoboda (66. D. Schüller), B. Bruckner, W. Wimmer, P. Schüller, F. Voda; D. Schubtschik, G. Ulrich, M. Heck, T. Lachmayer

Trainer: Herbert Sator

Spannberg: R. Ryzek, K. Gerstenbauer (HZ. M. Zillinger), N. Deutsch, L. Mayr, A. Holzer, S. Deubner, D. Starnberger, F. Stanic, S. Pribitzer, C. Thüringer, J. Kuchta; J. Kosik, F. Binder, M. Vock, R. Deltl, R. Setik

Trainer: Mario Kosik

Karten:

Gelb: Fabian Koch (27., Foul), Wolfgang Wimmer (56., Foul), Benjamin Bruckner (69., Unsportl.), Dominik Schüller (90+3., Unsportl.) bzw. Andreas Holzer (37., Unsportl.), Sebastian Pribitzer (50., Unsportl.), Reinhard Pribitzer (69., Unsportl.), Rainer Setik (69., Unsportl.), Samuel Deubner (69., Unsportl.), Mark Zillinger (87., Foul)

