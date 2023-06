Fünf Meister und ein großer Thriller

Nicht nur die Kampfmannschaften legen aktuell die Beine hoch, auch der Nachwuchs hat Sommerpause. Fünf Teams aus dem Bezirk genießen die freie Zeit mit einem Meistertitel im Gepäck – die NÖN stellt sie vor:

U13 OPO: SPG Neusiedl/Zaya. In souveräner Manier holte das Team von Jürgen Abraham und Gerd Müller den Meister: Zehn Spiele, zehn Siege, Tordifferenz 49:7! Damit toppte man den Herbst, wo man neben neun Siegen auch einmal Unentschieden spielte. Kommende Saison ruft die U14-Landesliga, in der Ost-Staffel trifft man unter anderem auf die Admira. Ebenfalls in der Eliteliga vertreten ist kommende Saison Vizemeister Matzen, der mit Lorik Ala (20 Tore) den Torschützenkönig stellt.

U13 MPO: Deutsch-Wagram B. Ebenfalls mehr als souverän holte sich das Team von Markus Keck und Roman Heinrich den Meistertitel: In zehn Partien holte man neun Siege und ein Unentschieden, der Vorsprung auf den Zweiten Zistersdorf betrug am Ende satte zwölf Zähler. Für die Mannschaft, die laut Keck aus lauter U12 und einem U11-Spieler besteht, ist es bereits der vierte Meistertitel in Folge! Benjamin Heinrich sicherte sich zudem mit einem Fünferpack im letzten Spiel die Torjägerkrone (17 Tore).

U15 OPO: Zistersdorf. Ein unglaublicher Thriller ging der Entscheidung in der höchsten U15-Liga voraus. Die Vorgeschichte: Neusiedl verspielte im letzten Match gegen Groß-Schweinbarth durch ein Elfmetertor in Minute 80+4 (ein U15-Match dauert 80 Minuten, Anm.) einen möglichen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Zistersdorf, das aus seinen letzten beiden Partien somit vier Zähler benötigte. Nach einem klaren 4:0 gegen Asparn reichte dem Team von Süleyman Oksit und Christian Reisinger ein Punkt in Groß-Schweinbarth zum Meister.

Von 0:3 auf 3:3 und zum Meister

In der entscheidenden Partie lag man bis zur 65. Minute 3:0 zurück, ehe Zistersdorf eine Aufholjagd startete und Patrick Weber sein Team in Minute 77 mit dem 3:3 zum Titel schoss.

U15 UPO: SPG Stripfing. Weniger spannend machte es das Team von Michael Schrötl, das es schaffte, binnen acht Runden neun Zähler Vorsprung auf die Verfolger herauszuspielen. Die ersten vier Partien waren dabei noch alle sehr eng (darunter ein 7:6 (!) gegen Matzen), mit vier Kantersiegen in der zweiten Meisterschaftshälfte machte man aber rasch alles klar und holte am Ende 21 Punkte aus acht Partien.

U16: SPG Lassee Marchfeld. In der über die ganze Saison ausgespielten Meisterschaft standen am Ende die Grün-Weißen mit 37 Zählern aus 16 Partien ganz oben. Fabian Hemmelmayer schaffte es mit 24 Toren zwar „nur“ zum zweiten Rang in der Torschützenliste, insgesamt elf Einsätze in der Lasseer Kampfmannschaft sind für ihn aber ein ordentlicher Trost.

Auch die Einteilung der Nachwuchslandesligen ist bereits bekannt. Wie bereits erwähnt, treten Neusiedl und Matzen in der U14 Ost an, in der U15 schaffte Deutsch-Wagram als Vizemeister den Sprung ins Obere Play-Off. In der U16 hält – wie schon vergangene Saison – einzig Strasshof die Fahnen des Bezirks in der Ost-Staffel hoch, in der einzigen U17-Liga, die über die ganze Saison hinweg ausgetragen wird, sind neben dem FC Marchfeld und Deutsch-Wagram auch der JHG-Meister Lassee mit dabei. In der U18 ist kein Bezirksklub dabei.