Ein wahrer Albtraum

Die letzte Entscheidung in der 1. Klasse Nord fällt in einem direkten Duell. Kreuttal oder Großebersdorf, einer der beiden muss in die zweite Klasse. Kaum zu glauben, speziell beim SCK.

Rückblick auf Sommer 2022: mit Alex Pipal und Phillip Wihro kamen zwei verlorene Söhne zurück. Das machte Kreuttal zu einem heißen Titelanwärter, wenngleich es der Verein selbst nicht ganz so sah. Doch es folgten ein schlechter Start und der große Knall: Urgestein Christopher Petermann ging ganz, der ebenso wichtige Richard Wagner in die zweite Reihe. Warum Trainer und Sektionsleiter im September so ruckartig flüchteten? Da schweigt man sich beim SCK bis heute größtenteils aus. Doch es war direkt klar: Der ungeplante Verlust von so viel Expertise kann nur negativ sein.

Dass es so schlimm wird – Kreuttal spielt eine katastrophale Rückrunde und verlor am Samstag 0:11 – war zwar auch wieder nicht zu erwarten. Wenn es nun wirklich in die zweite Klasse geht, wird man die Ursache dafür aber nicht lange suchen müssen.