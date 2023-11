Sensationell

Die 1. Klasse Nord bekommt ein Finale um die Winterkrone. Eckartsau ist wie erwartet beteiligt, der Herausforderer heißt aber nicht Deutsch-Wa-gram, sondern Auersthal. Eine große Überraschung, handelt es sich doch um einen Aufsteiger, der vor Saisonstart maximal im gesicherten Mittelfeld gesehen wurde. Die Zahlen sind beeindruckend: Zwölf Spiele ungeschlagen, saisonübergreifend 36! Sechs Gegentore. 30 Punkte.

Der Haken für Samstag? Eckartsau steht diese Saison noch besser da, hat mit Christoph Tröstler einen genauso gefährlichen Stürmer wie Auersthal mit Ömer Ünal und Heimvorteil. Das Positive? Auersthal hat eine sensationelle Hinrunde gespielt und wird die Liga halten. Daran würde auch eine Niederlage nichts ändern.

Wobei es da eine Parallele zu Eckartsau gibt: Auch dort nimmt man es mit dem Titel nicht ganz so ernst – anders als Deutsch-Wagram, das froh sein wird, dass es nur der Herbsttitel ist, auf den man keine Chance mehr hat. So bleibt die Hoffnung auf das Frühjahr, das in jedem Fall Spannung verspricht.