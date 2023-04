Kreuttal bleibt in der Krise

Kreuttal - Hausbrunn 1:5. Der Druck war bei den Spielern des SC Kreuttal groß, die Negativserie nach fünf Pleiten in Folge musste unbedingt beendet werden. Trainer Adolf „Tschuffy“ Meyer stellte um, um neue Impulse zu setzen. Sahin und Haas bildeten die Innenverteidigung, Mathias Mondl wanderte ins rechte Mittelfeld, Ivanitsch spielte hinter Sturmspitze Pipal. „Ich habe was Neues probiert, aber es hat auch nix gebracht“, seufzte der SCK-Trainer nach Abpfiff.

Kreuttaler Schock nach Gegentor

Die ersten 20 Minuten gehörten den Gastgebern, Hausbrunn hatte das Nachsehen, zwingende Chancen blieben aber aus. Hausbrunn kam dann besser in die Partie und ging in der 38. Minute in Führung, Filip Voda netzte nach einem tiefen Pass. SVH-Sektionsleiter Günter Hlawaty freute sich über eine „sehr schöne Aktion“ seiner Mannschaft, Meyer ärgerte sich, dass seine Spieler im Zweikampf schlecht agiert hätten. Er merkte auch, dass das Gegentor Wirkung zeigte, seine Mannschaft war im Schock.

Kurz vor der Pause erhöhte Hausbrunn auf 2:0, dem Treffer ging ein weiter Abschlag von Tormann Jan Kopacek voraus, die Kreuttaler berechneten den Ball falsch und der Ball kam zu Voda, der sein zweites Tor markierte. Der Kreuttal-Coach pushte seine Spieler in der Halbzeitpause und spürte, dass alle das Spiel drehen wollten. In der 53. Minuten gab es aber den nächsten Rückschlag, der Schiedsrichter pfiff nach Foul an Dominik Schüller im Strafraum auf Elfer, Martin Kristof verwandelte souverän.

Nach Voda auch Kristof mit Doppelpack

Danach hatte Hausbrunn leichtes Spiel, kassierte aber nach genau einer Stunde den Gegentreffer: Nach einem Eckball griff der Tormann daneben und Florian Ivanitsch stocherte die Kugel über die Linie. Doch das wurde schnell weggesteckt, die Gäste blieben dominant und legten zwei Treffer nach: Patrick Schüller stellte auf 4:1 (65.), Kristof schnürte kurz vor Abpfiff seinen Doppelpack.

Hlawaty war mit der Leistung zufrieden: „Bis auf die ersten 20 Minuten waren wir klar besser, Kreuttal kam zu keiner Chance, auch das Tor war Zufall.“ Kreuttal hat die Chance, die Negativserie nächste Woche gegen Großkrut zu beenden.

Statistik:

SC ELEKTRO ECKER KREUTTAL – SV HAUSBRUNN 1:5 (0:2).

Torfolge: 0:1 (38.) Voda, 0:2 (44.) Voda, 0:3 (53., Elfmeter) Kristof, 1:3 (60.) Ivanitsch, 1:4 (65.) Patrick Schüller, 1:5 (90.) Kristof.

Kreuttal: Janak; Manuel Mondl (46. Gaunersdorfer), Sahin, Haas, Joris Kropitz; Mathias Mondl (72. Fabio Reisinger), Wihro, Haydn (61. Gadinger), Miller (61. Göttinger); Ivanitsch (72. Paul Kropitz); Pipal.

Hausbrunn: Kopacek; Patrick Schüller, Manuel Voglmüller, Lukas Voglmüller, Martin (84. Ulrich); Bruckner Heck; Voda, Kristof, Wimmer; Dominik Schüller (86. Prohaska).

Kreuttal-Arena Unterolberndorf, 140 Zuschauer, SR Bayrakli.

Reserven: 5:0 (3:0). Tore: Lenz (3), Brunnhuber, Burg.