Wieder vier Treffer

Kreuttal - Poysdorf 2:4. Kreuttal-Trainer Adolf Meyer musste im Tor improvisieren, da Einser Kevin Janak krank und Zweier Christian Hösch beruflich verhindert war. Moritz Merkader spielt eigentlich für die Reserve in der Abwehr und rutschte somit in die Kampfmannschaft. „An ihm ist es nicht gelegen, dass wir verloren haben“, betonte sein Trainer. Aber auch beim Gegner fielen einige Spieler aus, zudem musste Spielertrainer Thomas Eigner angeschlagene Spieler einsetzen.

Die erste Topchance hatten die Gäste nach nur drei Minuten: Martin Thiem knallte den Ball aufs Tor, traf aber nur Mitspieler Patrick Busch. Eigner ärgerte sich: „Wenn wir da in Führung gehen, läuft das Spiel sicher ganz anders, viel entspannter.“ In der 12. Minute fiel der Treffer auf der anderen Seite: Phillip Wihro spielte den Pass in die Tiefe, Florian Ivanitsch lief aufs Tor zu und legte quer auf Alexander Pipal, der nur noch einschieben musste. Kurz danach hoffte Meyer auf den Elferpfiff, nachdem James Miller im Strafraum gefoult worden sein soll: „Ich hab es mir im Video angesehen, den Elfer muss er geben.“

Florian Schön: Doppelpack und Elfer rausgeholt

Nach Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag. Den Ausgleich besorgte Manuel Horvath, der nach einer Merkader-Parade an die Latte abstaubte. In der 55. Minute drehte Poysdorf das Spiel, Florian Schön wurde im Strafraum gefoult, Daniel Leisser verwandelte den Elfer sicher. Vier Minuten später erhöhten die Gäste auf 3:1, Schöns Schuss wurde ins Tor abgefälscht.

Kreuttal gab sich aber nicht auf und kam durch Ivanitsch wieder heran, die Vorlage lieferte Pipal. Entschieden war die Partie aber in der 67. Minute: Die Heimischen hatten einen Eckball, verloren aber den Ball und kassierten aus einem Konter das Tor zum 2:4. Lob gab es für den Schützen Schön von Trainer Eigner: „Die Sache hat der Schön Flo im Alleingang gelöst.“ Die Meyer-Elf kam nur noch zu zwei Halbchancen durch Pipal.

„Ich bin richtig stolz auf meine Spieler“

„Am Ende war der Sieg für Poysdorf nicht unverdient, weil sie cleverer waren“, bilanzierte der Kreuttal-Coach. Sein Trainerkollege zog den Hit vor seiner Mannschaft: „Ich bin richtig stolz auf meine Spieler, die trotz der Rückschläge gewonnen hat.“ Damit meinte er die vielen Ausfälle, auch er selbst musste in der 80. Minute mit muskulären Problemen raus. Poysdorf gewann in der Rückrunde bereits 4:0 gegen Kronberg und Zistersdorf und spielte 0:0 gegen Orth.

Tore: Heim Florian Ivanitsch (63.), Heim Alexander Pipal (12.), Gast Manuel Horvath (47.), Gast Daniel Leisser (55.), Gast Florian Schön (59.), Gast Florian Schön (67.)

Kreuttal: Moritz Merkader, Manuel Mondl, Oliver Butsch, Andreas Haas, Zübeyir Sahin, Alexander Pipal, Phillip Wihro, Florian Ivanitsch, Martin Gadinger, James Miller, Mathias Mondl, Christoph Ecker, Daniel Tuchny, Tobias Gaunersdorfer, Florian Haydn, Joris Kropitz, Paul Kropitz, Paul Kropitz (70. statt Martin Gadinger), Tobias Gaunersdorfer (70. statt Oliver Butsch), Joris Kropitz (72. statt Zübeyir Sahin), Florian Haydn (90. statt Florian Ivanitsch)

Poysdorf: Marek Gladis, Rene Schodl, Johannes Bernscherer, Christopher Pavlis, Patrick Busch, Florian Schön, Martin Thiem, Markus Schweinberger, Thomas Eigner, Lukas Nestler, Daniel Leisser, Bernhard Kruder, Niklas Remes, Manuel Horvath, Florian Olf, Manuel Horvath (16. statt Rene Schodl), Niklas Remes (80. statt Thomas Eigner), Florian Olf (90. statt Patrick Busch)

Karten: Oliver Butsch (40. Gelb Foul), James Miller (45. Gelb Unsportl.), Phillip Wihro (57. Gelb Unsportl.), Alexander Pipal (86. Gelb Kritik), Florian Schön (4. Gelb Unsportl.), Martin Thiem (57. Gelb Unsportl.), Niklas Remes (90. Gelb Foul)