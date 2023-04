Pleitenserie verlängert

Werbung

Kreuttal - Stripfing II. Stripfing II reiste mit prominenten Namen an, in der Kreuttal-Arena halfen Regionalligaspieler wie etwa Luka Prso oder Julian Buchta aus. Kreuttal-Trainer Adolf Meyer musste hingegen auf zwei Stammspieler verzichten, Stürmer Alexander Pipal und Defensivspieler Daniel Tuchny mussten gesperrt zuschauen. Die Gäste starteten stark in die Partie, mit dem hohen Tempo konnten die Gastgeber lange nicht umgehen.

Nach neun Minuten fiel der verdiente Führungstreffer für Stripfing, dabei machte Tormann Kevin Janak nach einem Eckball aber keinen sicheren Eindruck: Er ließ den Ball aus und Zvonimir Ziger staubte trocken ab. Danach wurde auch die Meyer-Elf gefährlich, James Miller vergab eine Topchance aufs 1:1 und Florian Ivanitsch knallte den Ball aus 30 Metern an die Latte.

Leon Aichinger vom Elferpunkt sicher

Die Gäste hatten weiterhin das Heft in der Hand und kamen immer wieder gefährlich vors Tor. In der 39. Minute resultierte daraus das 2:0, Stripfing profitierte von einem Kreuttaler Ballverlust im Mittelfeld, nach dem darauffolgenden Foul im Strafraum erhöhte Leon Aichinger vom Punkt sicher auf 2:0. „Wir müssen zur Pause viel höher führen, wir waren ganz klar überlegen“, haderte Gäste-Trainer Reinhard Bocek.

Nach der Pause ließ der Stripfinger Druck etwas nach, Kreuttal hatte optisch etwas mehr vom Spiel: Wieder fand Miller eine Topchance vor, sein Kopfball landete aber in den Händen von Tormann Mark Grigoryan. Die zweite Chance auf den Anschlusstreffer hatte Andreas Haas. Bocek zählte bei seinen Spielern zahlreiche Abschlüsse, nach der Pause gingen aber wenige Schüsse aufs Tor.

Meyer: „Haben uns teuer verkauft“

Für Kreuttal setzte es damit die vierte Niederlage in Folge. In der Rückrunde ist man noch ohne Sieg und rutschte damit tief in den Tabellenkeller. Aber Meyer sah gegen Stripfing Positives: „Obwohl bei uns wichtige Spieler gefehlt haben und beim Gegner Spieler von oben dabei waren, haben wir uns teuer verkauft.“ Ihm ist aber klar, dass der Druck wächst. Am Freitag geht es nach Spannberg. Für Stripfing war es der vierte Sieg im sechsten Rückrundenspiel, deshalb sagte der Trainer selbstbewusst: „Wir sind ganz gut unterwegs und wissen auch, wie wir jetzt Tabellenführer Marchegg wehtun können.“

Statistik:

Kreuttal - Stripfing II 0:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 (9.) Ziger, 0:2 (39., Elfmeter) Aichinger

Karten: Ivanitsch (90+1., Gelbe Karte Foul), Haas (65., Gelbe Karte Unsportl.)Lorenz (86., Gelbe Karte Unsportl.)

Kreuttal: Mondl Mathias, Gaunersdorfer (59. Kropitz), Janak, Miller, Göttinger, Haas, Gadinger (77. Kropitz), Butsch, Wihro, Mondl Manuel (90+1. Haydn), Ivanitsch

Stripfing II: Lukasik (77. Lorenz), Prso, Grigoryan, Güran (83. Iseini), Luschnik (77. Sallam), Özcan, Aichinger (83. Schweng), Buchta, Ziger, Zwickl, Ojukwu

55 Zuschauer, Schiedsrichter: Ferdi Oezdogan