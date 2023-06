Der Showdown um den Ligaverbleib

Wie es die Auslosung so wollte, endet diese Saison mit einem richtigen Showdown. Am Samstag um 19 Uhr empfängt Kreuttal im Derby Großebersdorf. Aber dass es ein Nachbarschaftsduell ist, ist nebensächlich, es steht viel mehr auf dem Spiel: Der Verbleib in der Liga. Nur einer der beiden bleibt oben, der andere muss runter. Dass es nur einen treffen wird und nicht eventuell beide, ist Asparn zu verdanken, das am Wochenende den Titel in der 2. Klasse Weinviertel Nord holte, aber in die 1. Klasse Nordwest aufsteigen wird.

Großebersdorf geht mit einem Vorteil ins Finale um den Klassenerhalt, denn mit dem 4:1 gegen Orth konnte man Kreuttal überholen. Somit würde ein Punkt genügen, aber davon möchte der stellvertretende Obmann und ehemalige Tormann Lukas Haindl nichts wissen: „Auf einen Punkt zu spielen, wäre ein ganz großer Fehler, das geht sicher nicht gut. Wir spielen wie immer auf Sieg.“ Im Vorfeld sei es den Spielern auch endlich wieder erlaubt, auf die Tabelle zu schauen, denn lange hatte Großebersdorf die Rote Laterne in Händen.

Funktionär Haindl: „Als Spieler hätte ich so ein Spiel geliebt“

In der Vorbereitung auf das Spiel sei es nun die Aufgabe von ihm und Daniel Krippel, die interimistisch das Training übernommen hatten, die Spieler am Boden zu halten, denn: „Noch haben wir nichts erreicht.“ Motivationsprobleme bei der Mannschaft wird es nicht geben, glaubt Haindl, mehr müsse man ihr die Lust am Fußball geben, „denn der Druck kann ja lähmen“. Dass er selbst nicht mehr spielt, bereut er: „Als aktiver Spieler hätte ich so ein Spiel geliebt (lacht).“

Kreuttal-Stürmer Alexander Pipal (Mitte) kehrt nach seiner Sperre zurück. Seine Tore wären im "Finale" gegen Großebersdorf wichtig. Foto: Mauricio Kirchner

Bei Kreuttal sieht die Vorbereitung auf das Finale komplett anders aus, es gilt nämlich, die Spieler aufzubauen. Am Samstag kam der SCK mit einem 0:11 bei Meister Marchegg gehörig unter die Räder, sämtliche Schwächen wurden aufgezeigt. Kapitän Andreas Haas ging nach rund einer Stunde vom Feld, die Gefahr war gegeben, dass er die fünfte Gelbe sieht und gegen Großebersdorf fehlt. Er stand am Spielfeldrand und schaute nur noch kopfschüttelnd auf das Geschehen auf dem Rasen: „Für unsere vielen jungen Spieler hat so ein Ergebnis natürlich mentale Auswirkungen, das muss man erst verarbeiten und das ist vor so einem Finale, bei dem es für den Verein um alles geht, überhaupt nicht einfach.“

Kreuttal-Stürmer Pipal muss etwas gutmachen

Ein Lichtblick: Stürmer Alexander Pipal und Zehner Phillip Wihro, die in Marchegg gesperrt waren, kommen zurück. Dass Pipal zuletzt dreimal rotgesperrt zuschauen musste, weil er in Kronberg eine Tätlichkeit begangen hatte, ist für Haas aber noch nicht vergessen: „Das darf einem Spieler mit seiner Routine nicht passieren, er hat die Mannschaft im Stich gelassen. Gegen Großebersdorf muss er wieder zeigen, dass er ein Spiel alleine entscheiden kann.“