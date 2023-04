Die Mannschaft hat geliefert

Werbung

Kronberg - Großkrut 3:2. Im Donnerstag-Training vor dem Spiel gegen Großkrut sprach Kronberg-Trainer Georg Lubas Klartext. Er sagte den Spielern, dass es sich um einen Pflichtsieg handelt: „Alles andere zählt nicht.“ Mit dem Druck konnten seine Spieler sehr gut umgehen, ab der ersten Minute an dominierten sie das Spiel. Verdient fiel das 1:0 in der fünften Minute: Marcin Szmidt flankte von der Seite, Matteo Ibl setzte den Ball an die Stange, hatte aber Glück, dass er von dort auf seine Brust sprang und über die Linie flog. „Das war Slapstick pur“, lachte Lubas.

Tor zum 2:0 war „sensationell gespielt“

Beim 2:0 nach genau einer halben Stunde kam Lubas aus dem Staunen kaum heraus: „Das war sensationell gespielt“: Daniel Suppan verlor den Ball, holte ihn sich aber wieder, setzte sich gegen einige Gegenspieler durch und passte zu Nico Horvath, der cool verwertete. Neun Minuten danach erhöhte Kronberg vom Elferpunkt auf 3:0, nachdem Szmidt gefoult wurde. Konstantinos Afouxenidis verwandelte im zweiten Versuch sicher, nachdem der erste Elfer wiederholt werden musste, weil Spieler zu früh in den Strafraum liefen.

„Die erste Halbzeit war einfach Bombe gespielt“, jubelte Lubas. Alen Orman, der Trainer des Gegners, musste einen völlig verdienten 0:3-Pausenstand zur Kenntnis nehmen: „Wir haben es wieder total verschlafen.“

Chancen aufs 3:3 blieben aus

Die Heimischen vergaben gute Chancen auf das vierte Tor, mussten am Ende aber noch zittern. Großkrut kam im Laufe des zweiten Durchgangs besser in die Partie und verkürzten in der 74. Minuten durch Jan Zahoval. Die Gäste schöpften wieder Mut und legten nur vier Minuten später nach. Der Schiedsrichter zeigte auf den Elferpunkt nach einem Foul und Osman Bajruric besorgte den Anschlusstreffer. Aber nennenswerte Chancen aufs 3:3 gab es für Großkrut dann nicht mehr. Großkrut verlor nicht nur die Partie, sondern auch Vaclav Vasicek, der in der Nachspielzeit die Ampelkarte sah.

Lubas durfte sich über einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf freuen: „Die Leistung war vor allem vor der Pause super und der Sieg insgesamt mehr als verdient. Schade, dass wir nicht das Spiel früher entschieden haben.“ Orman war nur teilweise zufrieden: „Nur nach der Pause war das okay, davor gar nicht.“

Statistik:

Kronberg - Großkrut 3:2 (3:0)

Torfolge: 1:0 (5.) Ibl, 2:0 (30.) Horvath, 3:0 (39., Elfmeter) Afouxenidis, 3:1 (74.) Zachoval, 3:2 (78., Elfmeter) Bajguric

Karten: Vock (89., Gelbe Karte Unsportl.)Schneider (44., Gelbe Karte Foul), Vasicek (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Vasicek (90+4., Gelb/Rote Karte Unsportl.)

Kronberg: Ibl, Afouxenidis, Suppan, Ibl, Szmidt, Polainko, Kraus (90. Magoschitz), Gärtner, Ibl, Bodnar (87. Vock), Horvath

Großkrut: Rechensteiner, Rebl (66. Buchmann), Körber, Steglegger (HZ. Bader), Bauer (80. Orman), Vasicek, Zachoval, Schneider, Greis, Weingartshofer, Bajguric

140 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Busch