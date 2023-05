Szmidt-Hattrick verhinderte Trainereffekt

Kronberg - Orth 3:0. Nachdem sich der SC Orth von Rudi Nowak getrennt hatte, wurde Ján Cséfalvay als neuer Trainer präsentiert. Beim wichtigen Spiel in Kronberg feierte er sein Debüt. Sektionsleiter Alexander Windisch meinte hinterher aber hart: „So haben wir in der Liga nichts verloren.“

Im ersten Durchgang konnten es die Gäste noch relativ offen gestalten, Kronberg ging aber in der 22. Minute verdient in Führung: Marcin Szmidt kam nach einem weiten Einwurf von Christoph Kraus an den Ball, ließ mit einem Haken den Gegenspieler aussteigen und versenkte den Ball. Windisch bezeichnete es als „Eigenfehler“, weil sich die Abwehr nicht glücklich anstellte.

Ex-Orth-Spieler mit zwei Vorlagen

Die zweiten 45 Minuten gehörten eindeutig den Heimischen, auch weil der eingewechselte Ex-Orth-Spieler Nico Horvath für viel Schwung sorgte. Er legte Szmidt das 2:0 in der 61. Minute mit einem Lochpass ideal auf. Auch beim dritten Szmidt-Treffer hatte Horvath seine Füße im Spiel, nach einem Konter spielte er den finalen Pass zum Schützen. In 90 Minuten kam Orth nur zu einer einzigen nennenswerten Torchance, die aber von der Kronberger Abwehr vereitelt wurde.

Das Debüt des Orth-Trainers ging damit ordentlich in die Hose. Nächste Woche kommt es zum nächsten wichtigen Spiel im Abstiegskampf: Es geht gegen Zistersdorf. Auch auf Kronberg wartet ein wichtiges Spiel, am Freitagabend steigt das Derby gegen Kreuttal. Trainer Georg Lubas ist sich sicher: „Wenn wir wie diesmal unsere Leistung abrufen, gewinnen wir.“

Statistik:

Kronberg - Orth 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (22.) Szmidt, 2:0 (61.) Szmidt, 3:0 (83.) Szmidt

Karten: Jank (41., Gelbe Karte Kritik)

Kronberg: Gärtner, Afouxenidis, Ibl Mark, Bodnar (66. Fischer), Szmidt, Ibl Matteo, Romstorfer (83. Kniewallner), Polainko, Ibl Mika, Suppan, Kraus (55. Horvath)

Orth: Jank (HZ. Serttas), Forster, Müller, Flora, Kniezanrek, Urmann, Goga, Schwinghammer, Zizlavsky (83. Votzi), Pöltner, Damböck (83. Christian)

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Toiflhart