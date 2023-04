„Bombentor“ bringt wichtigen Sieg

Werbung

Kronberg - Spannberg 1:0. Alle drei Rückrundenspiele gingen für Kronberg zu Null verloren, damit mussten gegen Spannberg Punkte her. Eine emotionale Ansprache von Trainer Georg Lubas unter der Woche zeigte Wirkung, seine Spieler zeigten eine überzeugende Leistung. „Wir haben endlich auch gekämpft“, freut sich der Coach.

Nico Horvath ließ mehrere Gegenspieler stehen

Schon nach zwei Minuten hätte Kronberg in Führung gehen können: Björn Lundborg kam an den Ball, überspielte den Tormann, aber bevor er den Ball ins leere Tor schieben konnte, ging ein Spannberger dazwischen. In der 9. Minute fiel dann das verdiente 1:0 für Kronberg, Lubas bezeichnete es als „Bombentor.“ Nico Horvath kam auf der linken Außenbahn an den Ball, tankte sich in den Strafraum, ließ mehrere Gegenspieler stehen und versenkte den Ball im Tor.

Auch danach waren die Heimischer gefährlicher und konnten nach 35 Minuten beinahe erhöhen: Marcin Szmidt hob den Ball zwar sehenswert ins Tor, der Jubel endete aber schnell, weil der Schiedsrichter Abseits pfiff. Der Kronberg-Coach war sich aber sicher, dass es eine Fehlentscheidung war. Die zweiten 45 Minuten verliefen dann ohne ganz große Torchancen, Kronberg brachte den Sieg ins Ziel, weil Spannberg keine Mittel fand.

„Kronberg war in allen Belangen besser“

Zwar musste Gäste-Trainer Mario Kosik auf einige Spieler verzichten, das ließ er aber nicht als Ausrede gelten: „Kronberg war in allen Belangen besser und das macht mich ratlos, so darf man nicht auftreten, egal wer spielt oder fehlt.“ Lubas freute sich über das Erfolgserlebnis, das man so sehr benötigte. Nun folgt die Doppelrunde, zuerst geht es gegen Hausbrunn und am Montag daheim im Admiral Cup gegen Wolfsthal.

Tore: Heim Nico Horvath (9.)

Kronberg: Stefan Polainko, Mika Ibl, Dominik Gärtner, Konstantinos Afouxenidis, Mark Ibl, Nico Horvath, Maximilian Hammerl, Marcin Szmidt, Björn Lundborg, Matteo Ibl, Lukas Romstorfer, Florian Mannsbart, Patrick Bodnar, Daniel Suppan, Dominik Vock, Christoph Kraus, Daniel Jiras, Christoph Kraus (29. statt Maximilian Hammerl), Daniel Jiras (79. statt Lukas Romstorfer), Daniel Suppan (90. statt Björn Lundborg)

Spannberg: Richard Ryzek, Daniel Starnberger, Lukas Mayr, Andreas Holzer, Mark Zillinger, Filip Stanic, Sebastian Pribitzer, Julian Somos, Christian Thüringer, Jakub Kuchta, Rainer Setik, Jürgen Koziorowski, Kilian Gerstenbauer, Florian Binder, Reinhard Stadler, Lukas Schweinberger, Manuel Vock, Kilian Gerstenbauer (HZ. statt Rainer Setik), Reinhard Stadler (73. statt Jakub Kuchta)

Karten: Maximilian Hammerl (17. Gelb Foul), Nico Horvath (43. Gelb Unsportl.), Christoph Kraus (83. Gelb Kritik), Daniel Jiras (92. Gelb Unsportl.), Jakub Kuchta (24. Gelb Foul), Andreas Holzer (57. Gelb Foul)