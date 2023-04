Alles perfekt, außer die Chancenverwertung

Werbung

Marchegg - Bad Pirawarth 4:1. Der Favoritenrolle wurden die Heimischen von Beginn an gerecht, in den ersten Minuten war es ein richtiges Powerplay. Mehrmals hatte Bad Pirawarth Glück, dass der Ball noch nicht den Weg ins Tor fand. SCM-Obmann Torsten Chladek war fassungslos: „Nach sieben Minuten hätten wir 4:0 führen müssen, nach 30 Minuten 7:0.“

Ozan Erkoc fand zum Beispiel zwei gute Einschussmöglichkeiten vor, er stürmte zweimal alleine auf das Tor zu, war im Abschluss aber erfolglos. Zudem knallte Mustafa Shanamndi den Ball über das Tor. Gäste-Trainer Mario Dolejschek musste die Stärke des Gegners anerkennen: „Das war vor allem in den ersten 15 Minuten ein eklatanter Unterschied, wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden.“ Er traute aber seinen Augen kaum, als seine Mannschaft den Spielverlauf auf den Kopf stellte: In der 35. Minute wurde Daniel Hübler an der Strafraumgrenze gefoult und Sandro Krizso versenkte den Freistoß im Tor. Allerdings war der Schuss wohl haltbar.

Spiel gedreht dank überragendem Steiner

Den ganz großen Schaden konnte Marcheggs Manfred Steiner aber noch vor der Pause abwenden, er schloss eine Kombi über Cenk Yilirim und Daniel Dubec mit dem 1:1 ab. Dem Angriff ist ein Querschläger von Maurice Kirchner vorausgegangen. Auch nach der Pause war Steiner überragend und legte in der 50. Minute das 2:1 für Erkoc mit einem ideal Stangerlpass auf.

Nach genau einer Stunde war die Partie entschieden, weil Dubec einen Elfer zum 3:1 verwandelte. Das Tor war zwar verdient, aber strittig, das musste auch Chladek zugeben. Dolejschek bezeichnete den Pfiff als „sehr, sehr hart“, weil Tormann Stefan Marhofer Ball und Gegner berührt hätte. Den Endstand besorgte Erkoc in der 86. Minute nach Lochpass von Mustafa Shamandi.

„Marchegg war eine Klasse zu groß für uns“

Der SVP-Trainer ärgerte sich nicht über die Niederlage beim Tabellenführer, aber über das Zustandekommen: „Wir wollten mutig, wach und aggressiv auftreten, haben das aber alles vermissen lassen. Marchegg war eine Klasse zu groß für uns.“ Die Gefühlslage beim SCM-Obmann war naturgemäß komplett anders: „Natürlich haben wir viele Chancen vergeben, das hat mein Nervenkostüm strapziert, aber es ist das erste Spiel in der Rückrunde, bei dem ich voll zufrieden bin.“

Torfolge: 0:1 (35., Freistoß) Krizso, 1:1 (43.) Steiner, 2:1 (50.) Erkoc, 3:1 (60., Elfmeter) Dubec, 4:1 (86.) Erkoc.

Marchegg: Salih Cakaloglu, Ali Uzar, Andrej Vasko, Peter Uhrinec, David Peschek, Daniel Dubec, Mustafa Shamandi, Manfred Steiner, Cenk Yildirim, Ahmed Shamandi, Ozan Erkoc, Gerald Zechner, Alexander Fischer, Dominic Rohrer, Lubomir Gogolak, Milos Nikolic, Moritz Loibl, Moritz Loibl (61. statt David Peschek), Lubomir Gogolak (61. statt Daniel Dubec), Milos Nikolic (75. statt Cenk Yildirim), Dominic Rohrer (88. statt Manfred Steiner), Alexander Fischer (88. statt Ozan Erkoc)

Bad Pirawarth: Stefan Marhofer, Andreas Krems, Mert Sezen, Dominik Hickl, Daniel Hübler, Manuel Kletzer, Mathias Schmerold, Jakub Svizela, Sandro Krizso, Dominik Krhut, Nathan Kirchner, Patrick Graf, Dominik Dollinger, Nikola Ilic, Manuel Lang, Markus Wachter, Markus Wachter (56. statt Mert Sezen), Dominik Dollinger (74. statt Andreas Krems)

Karten: Andrej Vasko (21. Gelb Foul), Moritz Loibl (81. Gelb Foul), Dominik Krhut (10. Gelb Foul), Stefan Marhofer (59. Gelb Foul)