Leader überzeugte nur 30 Minuten

Werbung

Marchegg - Eckartsau 2:2. „Eckartsau ist der stärkste Gegner, gegen den wir seit Langem gespielt haben“, gab es Lob von Marchegg-Obmann Torsten Chladek nach Abpfiff. „Besser als Deutsch-Wagram.“ Man hätte gemerkt, dass sie mit neun Siegen in Folge nach Marchegg kamen. Aber der Reihe nach: Der Tabellenführer aus Marchegg startete stark in die Partie und bekam nach wenigen Minuten einen Elfer zugesprochen: Ozan Erkoc wurde im Strafraum von Tormann Roman Hübl gelegt, David Peschek trat an, seinen schwachen Schuss konnte der Goalie abwehren, doch sein Nachschuss war drin.

Traumtor von Manfred Steiner gegen Exklub

Marchegg drückte aufs 2:0, das Manfred Steiner in der 15. Minute besorgte: Gegen seinen Exklub bekam er den Ball auf der Außenbahn, drang in den Strafraum ein und knallte die Kugel ins kurze Eck. Eckartsau-Kapitän Mathias Pellinger zog den Hut: „Er hat gezeigt, wieso er uns damals so viel Freude bereitet hat.“ Erkoc vergab kurz danach die Topchance aufs 3:0, ehe Eckartsau durch Johannes Horak zur ersten Chance kam. Die zweite führte dann zum doch überraschenden Anschlusstreffer: Pellinger traf nach genau einer halben Stunde, die unfreiwillige Vorarbeit leistete Christoph Tröstler, dessen Fallrückzieher misslang. Dass Abwehrspieler Moritz Loibl das Gegentor nicht verhindern konnte, machte Chladek sauer.

Zwar wurde dann Eckartsau immer besser, Marchegg hätte aber kurz vor der Pause wieder den Vorsprung auf zwei Treffer ausbauen können: Nach einem Pellinger-Handspiel im Strafraum gab es den nächsten Elfer, wieder trat Peschek an, wieder verschoss er. „Den hat der Roman grenzgenial gehalten und seinen Fehler beim ersten Elfer ausgebessert“, lobte Pellinger.

Joker Julian Hofbauer brachte viel Schwung

Auch nach Seitenwechsel waren die Gäste sehr präsent, den Ausgleich verhinderte aber zunächst Tormann Salih Cakaloglu. Der Tabellenführer wollte den Sieg irgendwie ins Ziel retten, kassierte in der 72. Minute doch noch das 2:2. Torschütze war Joker Julian Hofbauer, der davon profitierte, dass Marchegges Ali Uzar den Ball nicht klärte. Eckartsau wollten dann den zehnten Sieg in Folge, spielte munter nach vorne, hatte aber auch Glück, dass Milos Nikolic den Ball an die Außenstange knallte. Danach vergab Hofbauer die Chance aufs 3:2, die letzte Möglichkeit hatten die Gastgeber durch Ahmed Shamandi.

„Es war ein gerechtes Ergebnis, aber aufgrund unserer starken Anfangsphase ist die Enttäuschung natürlich groß“, haderte der Marchegg-Funktionär. Kapitän Pellinger meinte hinterher zufrieden: „Ich bin richtig stolz auf die Burschen. Wenn man beim Tabellenführer ein 0:2 aufholt und so spielt, ist das schon stark.“

Statistik:

Marchegg - Eckartsau 2:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (5., Elfmeternachschuss) Peschek, 2:0 (15.) Steiner, 2:1 (30.) Pellinger, 2:2 (72.) Hofbauer

Karten: Cakaloglu (87., Gelbe Karte Unsportl.)Hübl (4., Gelbe Karte Foul), Pellinger (41., Gelbe Karte Kritik), Ordelt (44., Gelbe Karte Kritik), Idinger (68., Gelbe Karte Foul), Weber (45., Gelbe Karte Unsportl.), Tröstler (39., Gelbe Karte Foul)

Marchegg: Peschek (56. Nikolic), Erkoc, Vasko, Shamandi, Cakaloglu, Gogolak (70. Uzar), Uhrinec, Shamandi, Yildirim, Loibl (70. Dubec), Steiner

Eckartsau: Veith (54. Schendlinger), Ordelt, Nevrivy, Pellinger, Hübl, Horak (54. Pull), Idinger, Schmol (47. Pötzl), Weber (47. Hofbauer), Tröstler, Egger

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Timur Halefoglu