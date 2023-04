7:0 war wohl das Meisterstück

Marchegg - Spannberg 7:0. Es war die letzte Chance, den Sololauf von Marchegg an der Tabellenspitze zu beenden und im Titelkampf ein kleines Bisschen Spannung wieder reinzubringen, aber es kam anders: Auch Spannberg konnte Marchegg nicht stoppen, auch aufgrund vieler Ausfälle kam man sogar schlimm unter die Räder.

Die Gäste traten ohne die gesperrten Kuchta, Deutsch und den verhinderten Stanic an, zudem war Holzer (wie Eisenecker) verletzt. Zum Überdruss ging Marchegg schon in der ersten Spielminute in Führung, Torschütze Ozan Erkoc wurde dabei von Milos Nikolic freigespielt. Aber Spannberg schlug sich danach bravourös und zeigte im ersten Durchgang ein gutes Spiel. Immer wieder gelangen der Mannschaft von Mario Kosik Nadelstiche. Lob gab es von SCM-Obmann Torsten Chladek: „Sie haben gut dagegengehalten.“

Nach 3:0 „war es erledigt“

Aber der Tabellenführer erhöhte noch vor der Pause auf 2:0, wieder war Erkoc erfolgreich, er traf nach einer Flanke von Manfred Steiner. Entschieden war die Partie eigentlich schon kurz nach der Pause, als Daniel Dubec das 3:0 erzielte, die Vorarbeit leistete wieder Steiner. Chladek fasste zusammen: „Damit war es erledigt und wir haben dann unsere große Klasse ausgespielt.“ Und Kosik stimmte zu: „Wir haben das hohe Tempo nicht mehr gehen können. Die Jungen waren das natürlich nicht gewohnt.“ David Peschek netzte in der 53. Minute zum 4:0 nach einer Nikolic-Flanke und Mustafa Shamandi steuerte das fünfte Tor in der 63. Minute nach Pass von Cenk Yildirim bei. Der eingewechselte Lubomir Gogolak schnürte noch einen Doppelpack zum 7:0-Endstand.

Nach Spielschluss gratulierte Kosik den Marcheggern bereits zum Meistertitel: „Da wird nichts mehr passieren, die lassen sich nicht mehr abfangen.“ Er freute sich aber, dass neun „Eigene“ in der Startelf standen. Für Chladek war der Sieg ein „ganz großer Schritt zum Titel“, da man dadurch gegen alle „Großen“ aus der Tabelle gespielt hat: „Und wenn wir jetzt nicht Meister werden, sind wir allein selber schuld.“

Statistik:

SC MAPO MARCHEGG – SK SPANNBERG 7:0 (2:0).

Torfolge: 1:0 (1.) Erkoc, 2:0 (37.) Erkoc, 3:0 (49.) Dubec, 4:0 (53.) Peschek, 5:0 (63.) Mustafa Shamandi, 6:0 (71.) Gogolak, 7:0 (92.) Gogolak.

Marchegg: Cakaloglu; Ahmed Shamandi (66. Loibl), Uhrinec, Vasko, Steiner; Peschek (80. Fischer), Mustafa Shamandi, Yildirim (66. Uzar), Nikolic (80. Rohrer); Erkoc, Dubec (53. Gogolak).

Spannberg: Ryzek; Pribitzer (85. Manzer), Thüringer, Somos, Stefan Wiesinger; Deltl, Binder (46. Zillinger), Starnberger; Deubner (85. Oliver Bauer), David Bauer (85. Gerstenbauer), Mayr (70. Manuel Vock).

Franz Mittermayer-Stadion Marchegg, 170 Zuschauer, SR Barmaksiz.

Reserven: 6:3 (3:2). Tore: Ziggerhofer (3), Sevela, Schweinzer, Rohrer; Schneider, Oliver Bauer, Zecha.