Grün-Weißer Besuch in Spannberg

Mit 27 Kindern und drei Trainern fand das diesjährige „spusu Starcamp“ von 17. bis 21. Juli am Sportplatz des SK Spannberg statt. Täglich wurde in drei Gruppen trainiert und verschiedenste Spielformen ausprobiert. Das Highlight für die Burschen und Mädels war wohl am Mittwoch der Besuch von Rapid-Profi Marko Dijakovic, der für Fragen der Kinder und Autogrammwünsche offen war. Zum Abschluss gab es am Freitag ein Spiel zwischen Kindern und Eltern.