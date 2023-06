Zwei Erfolge zum Abschied

Zum Saisonabschluss in den Nachwuchslandesligen gab es für Deutsch-Wagram nochmal Grund zu jubeln. Die U14, die im Mittleren Play-Off nach einem tollen Start lange auf Meisterkurs war, fixierte mit einem 3:2 gegen Teesdorf immerhin den „Vize“. „Darauf können wir stolz sein, auch wenn mehr drinnen war“, fand Jugendleiter Felix Wallner. „Als Erster waren wir dann unter Druck und in dieser Situation waren wir auf dem Niveau noch nie. In den Partien haben Kleinigkeiten entschieden, aber es war eine super Erfahrung“, so Wallner.

Neben Trainer Markus Seidl, auf den kommende Saison Patrick Rehwald folgt, wurden auch die Spieler Marc Zimmermann (AKA Burgenland), Fabian Rötzer (AKA Austria Klagenfurt), Nico Wallner (AFW Amstetten/Waidhofen) und Lena Seidl (Vienna U16) verabschiedet. Kommende Saison wird die bestehende Spielgemeinschaft mit den „WOP Juniors“ (Obersdorf und Wolkersdorf) um Kreuttal erweitert. „Da werden wir zwei, drei Spieler kriegen, der Kern wird aber von Deutsch-Wagram bleiben“, blickt Wallner dem Herbst entgegen, wo die Ligen wieder zunächst regional aufgeteilt werden.

Einige U16-Spieler kamen schon zu Einsätzen bei den Erwachsenen

Die U16 fixierte mit einem 4:0 in Gumpoldskirchen Rang vier im Unteren Play-Off Ost und wird auch kommende Saison – mit Philipp Angermaier als Nachfolger von Coach Markus Kuntel – in der Nachwuchslandesliga spielen. Wallner sprach von einer „soliden Saison, in der sich die Burschen weiterentwickelt haben“. Einige schnupperten bereits in die Reserve und in die Kampfmannschaft hinein.

Wallner selbst hört übrigens aus Zeitgründen als Jugendleiter auf. „Das war schon sehr viel Aufwand und ich hab das jetzt mehrere Jahre lang gemacht. Mein Sohn wechselt weg, dem will ich auch einmal zuschauen. Wir haben über 200 Kinder, da geht’s nicht dass ich das so nebenbei mach“, so der scheidende Funktionär, der dem Verein aber erhalten bleiben wird. Sein Nachfolger wird Christoph Idinger.