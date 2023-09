Donauauencup in Eckartsau

Am Samstag, 9. September, findet am Sportplatz in Eckartsau wieder der beliebte U9-Donauauencup statt. Mit von der Partie sind neben den Gastgebern unter anderem Rapid Wien, Stockerau, die Admira, Austria Wien, MTK Budapest und die Vienna. Bei freiem Eintritt begrüßt der SCG Eckartsau seine Gäste ab 9 Uhr. Zu Mittag dürfen sich die Anwesenden über eine große Grillerei freuen.

Foto: privat