Talente spielten groß auf

Am Sportplatz der SCG Eckartsau hatten am vergangenen Samstag die Kinder das Sagen. Zum Donauauencup, bei dem sich U9-Teams duellierten, kamen 16 Mannschaften.

Im Finale, das in 20 Minuten ohne Pause gespielt wurde, holte sich Rapid Grün/Weiß den Sieg im Penaltyschießen gegen Budapest. „Insgesamt war es eine super Turnier beim besten Wetter und man hat gesehen, was schon in einer U9 möglich ist“, schwärmte Eckartsau-Sektionsleiter Bernhard Steiner.

Der Bezirk war durch die Eckartsauer Gastgeber, Deutsch-Wagram und Stripfing vertreten, das Trio fand sich am Ende der Tabelle wider. Das ist aber nicht überraschend, so Steiner: „Die anderen Vereine, die dabei waren, haben einen ganz anderen Zulauf, da wird sogar selektiert. Die Dorfvereine aus der Region freuen sich über jeden Einzelnen, der Fußballspielen will, das sind ganz andere Voraussetzungen.“

Rund 60 Personen waren für die Durchführung des Turniers verantwortlich, erzählt der Sektionsleiter, alles lief bei Jugendleiter Christoph Pötzl zusammen. Von den Topvereinen gab es viel Lob für das Organisationsteam. Pötzl bedankte sich aber auch bei Josef Jansky, der im Rapid-Nachwuchs tätig ist: „Der Pepi hat uns die Mannschaften aufgestellt, weil ohne Kontakt geht das nicht, dafür sage ich danke.“ Insgesamt war Pötzl auch wichtig, gute Schiedsrichter bekommen zu haben, denn auch schon im Nachwuchsbereich kann es hitzig zugehen, lässt er wissen. Vor allem aufgrund der Begleitpersonen der Kinder.

Es war die Premiere des U9-Donauauencups, auch nächstes Jahr will Eckartsau wieder viele Nachwuchsmannschaften zum Kräftemessen, verbunden mit Spaß und Ehrgeiz, einladen.

1. SK Rapid Wien Grün/Weiß

2. MTK Budapest

3. FK Austria Wien Violet

4. FAC

5. TSV Hartberg

6. FK Austria Wien Weiß

7. First Vienna FC

8. FC Admira

9. Wiener Sportklub

10. SK Rapid Wien Rot/Blau

11. TWL Elektra

12. SV Stockerau

13. LAC Inter

14. ATSV Sparta Deutsch-Wagram

15. SCG Eckartsau

16. SV Stripfing