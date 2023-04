Ein ganz strittiges Tor

Werbung

Orth - Eckartsau 2:3. Die Stimmung war bestens, zum Derby kamen rund 300 Besucher. Sie sahen nach zehn Minuten die erste Chance des Spiels, Orths Constantin Müller brachte den Ball aber nicht über die Linie. Eckartsau-Sektionsleiter Bernhard Steiner sah klare Vorteile für den Gegner: „Orth war besser, wir haben keinen Zugriff gefunden. Wir haben mit angezogener Handbremse gespielt.“

Deshalb kam der Eckartsauer Führungstreffer nach 19 Minuten auch überraschend, dabei profitierte Simon Egger davon, dass der Kopfball von Gegenspieler Mathias Klement direkt vor seinen Füßen landete. Knapp zehn Minuten später kamen die Heimischen aber zum Ausgleich, Müller durfte sich feiern lassen. „Verdient und wichtig“, sagte Orth-Trainer Rudi Nowak. Bis zur Pause verabsäumte es seine Mannschaft aber, aus der Überlegenheit Kapital zu schlagen.

Nowak sauer: Foul und Abseits nicht gepfiffen

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste besser in die Partie. Und dann kam es in der 61. Minute zur Spielszene, die für viel Gesprächsstoff sorgen sollte: Orths Klement wurde vom Gegenspieler zurückgerissen, der Schiedsrichter ließ aber weiterlaufen, Christoph Tröstler spielte einen tiefen Pass und Marvin Kalchbrenner schob die Kugel über die Linie. Laut Nowak stand der Schütze zudem im Abseits. „Das war ein eklatanter Fehler des Schiessrichter-Teams, das Tor hätte nie zählen dürfen“, war Nowak sauer. Steiner musste zugeben, dass es Foul an Klement war: „ich versteh, dass sich Orth aufregt.“

Orth probierte danach zwar alles, Tröstler entschied jedoch mit seinem Tor zum 3:1 nach einem schnellen Angriff in der 70. Minute das Derby. Orth kam nur noch zum späten Anschlusstreffer, es war eine schöne Einzelaktion von Martin Schwinghammer.

„Es war die Revanche fürs erste Spiel“

„Das ist eine bittere Niederlage. Aber zumindest freut sich der Verein, denn es waren sehr viele Zuschauer da“, hatte Nowak den Humor nicht verloren. Steiner durfte über den vierten Sieg im vierten Rückrundenspiel jubeln, gab aber zu: „Das war sicher nicht unsere beste Leistung. Es war die Revanche fürs erste Spiel, als Orth bei uns gewonnen hat.“ Er sich sicher, dass Orth in der Liga bleibt und es damit auch in der kommenden Saison zu Derbys kommt.

Tore: Heim Constantin Müller (28.), Heim Martin Schwinghammer (90.), Gast Simon Egger (19.), Gast Marvin Kalchbrenner (61.), Gast Christoph Tröstler (70.)

Orth: Daniel Goga, Marko Schüller, Christian Sebesta, Paul Urmann, Gurpreet Flora, Lukas Jank, Constantin Müller, Philipp Poitschek, Martin Schwinghammer, Mathias Klement, Manuel Kniezanrek, Martin Selecky, Mateo Gregori, Elias Zizlavsky, Oliver Pöltner, Kerem Serttas, Benjamin Forster, Benjamin Forster (74. statt Gurpreet Flora), Oliver Pöltner (74. statt Philipp Poitschek), Elias Zizlavsky (74. statt Constantin Müller), Kerem Serttas (79. statt Marko Schüller)

Eckartsau: David Krakovsky, Hugo Pull, Simon Egger, Ralf Weber, Marvin Kalchbrenner, Christoph Tröstler, Michal Skarupa, Patrick Schmol, Markus Ordelt, Roman Idinger, Mathias Pellinger, Roman Hübl, Sebastian Pötzl, Julian Schendlinger, Julian Nevrivy, Julian Hofbauer, Andreas Ista, Julian Nevrivy (HZ. statt Hugo Pull), Julian Hofbauer (76. statt Ralf Weber), Sebastian Pötzl (87. statt Patrick Schmol), Julian Schendlinger (90. statt Simon Egger)

Karten: Mathias Klement (35. Gelb Foul), Martin Schwinghammer (44. Gelb Foul), Philipp Poitschek (63. Gelb Kritik), Christian Sebesta (89. Gelb Foul), Kerem Serttas (90. Gelb Foul), Ralf Weber (42. Gelb Foul), Markus Ordelt (45. Gelb Foul), Sebastian Pötzl (83. Gelb Foul)