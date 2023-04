„Aushilfe“ sorgt für wichtigen Sieg

Orth - Großkrut 3:5. Wegen seiner Tätigkeit als Physiotherapeut bei Slovan Bratislava kann Adrian Filan nicht mehr regelmäßig für Großkrut spielen. Er ließ aber den Spielerpass liegen, um auszuhelfen. Wie im wichtigen Spiel gegen Orth. „Er war unser bester Mann, man hat gesehen, was so ein Topspieler ausmacht“, lobte Spielertrainer Alen Orman.

Großkruter Doppelschlag zum 2:1

Orth erwischte aber den besseren Start, nach drei Minuten fiel der Rückpass von Osman Bajguric auf den eigenen Tormann zu kurz aus, Paul Urmann spritzte dazwischen und stellte auf 1:0. Aber die Gäste drehten mit einem Doppelschlag die Partie: In der 21. Minute sorgte Marko Kupresak für das 1:1, die Vorlage kam von Orman. Vier Minuten später netzte Orman selbst, Filan gab den Assist. Für Orman war die Pausenführung verdient: „Wir hatten mehr vom Spiel.“

Aber Orth nahm sich viel vor und kam in der 55. Minute zum 2:2, nachdem Stefan Schneider den Gegenspieler im Strafraum foulte und Gurpreet Flora den Elfer verwandelte. Aber den Unterschied brachte Orth-Sektionsleiter Alexander Windisch auf den Punkt: „Von Großkrut war eigentlich jeder Angriff brandgefährlich.“

„Ein kleiner Schritt zum Klassenerhalt. Mehr nicht“

Orman schnürte in der 63. Minute den Doppelpack und erzielte nach Filan-Flanke das 3:2. Aber nur drei Minuten später war der Vorsprung schon wieder weg, Martin Schwinghammer nützte einen Stellungsfehler und traf zum 3:3. Die Gäste gingen dann volles Risiko, Orman brachte Stürmer Raphael Weingartshofer für Mittelfeldspieler Bernd Körber - und wurden belohnt: In der 82. Minute sorgte ausgerechnet Filan für das 4:3, die Flanke kam von Orman. Den Schlusspunkt setzte Kupresak in der 90. Minute nach einem Konter, auch für ihn war es sein zweiter Treffer.

„Es war eine verdiente Niederlage wegen des jugendlichen Verhaltens der Mannschaft in manchen Situationen“, fasste Windisch zusammen. Orman meinte nach Abpfiff: „Die Erleichterung ist sehr groß, es war ein kleiner Schritt zum Klassenerhalt. Mehr nicht.“

Statistik:

SC ORTH - SV AUST-BAU GROSSKRUT 3:5 (1:2).

Torfolge: 1:0 (3.) Urmann, 1:1 (21.) Kupresak, 1:2 (25.) Orman, 2:2 (55., Elfmeter) Flora, 2:3 (63.) Orman, 3:3 (66.) Schwinghammer, 3:4 (82.) Filan, 3:5 (90.) Kupresak.

Orth: Goga; Schüller, Kniezanrek, Poitschek, Müller; Flora, Klement (46. Forster); Schwinghammer, Damböck (79. Serttas), Urmann; Pöltner.

Großkrut: Bader; Greis, Bajguric, Rechensteiner, Rebl; Körber (79. Raphael Weingartshofer), Kupresak; Schneider (61. Zachoval), Orman, Filan (91. Bauer); Vasicek.

Orth, 150 Zuschauer, SR Baston-Ciobanu.