Wieder reichte Zwei-Tore-Vorsprung nicht

Werbung

Orth - Spannberg 4:4. Es war ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Heimischen gingen nach sieben Minuten in Führung, der Weitschuss von Philipp Poitschek wurde dabei ins Tor abgefälscht. Danach hätte Orth die Führung verdoppeln können, Martin Schwinghammer brachte den Ball aber nicht über die Linie. „Das war eine Hundertprozentige“, meinte sein Trainer Rudi Nowak. Spannberg kam in der 12. Minute zum Ausgleich, der laut Coach Mario Kosik „super gemacht“ war: Jakub Kuchta versenkte den Ball volley im Kasten. Nowak ärgerte sich, dass seine Spieler bei der Flanke „gepennt“ hätten.

Orths Sebesta musste ins Krankenhaus

In der 23. Minute musste Nowak umstellen, da Innenverteidiger Christian Sebesta mit einer Wadenverletzung vom Feld musste und ins Spital gebracht wurde. Es wurde ein glatter Wadenbeinbruch diagnostiziert, er wird mehrere Wochen ausfallen. Spannbergs Lukas Mayr sah für die Aktion Gelb, für Nowak war er damit gut bedient. Der SK Spannberg wünscht dem Spieler an dieser Stelle gute Besserung.

Für Orth kam es noch schlimmer, zwei Minuten nach der Auswechslung drehte Spannberg das Spiel komplett: Nach einem tiefen Pass kam Samuel Deubner an den Ball und knallte ihn unhaltbar ins kurze Kreuzeck. Wieder ärgerte sich der Orth-Coach, da seine Abwehrspieler Manuel Kniezanrek und Marko Schüller zusammenstießen und sich damit gegenseitig aus dem Spiel nahmen.

Strittiger Elfer für Spannberg

Noch vor der Pause fanden beide Teams noch gute Einschussmöglichkeiten vor, es blieb aber beim 2:1 für die Gäste. Zwei Minuten waren nach Seitenwechsel gespielt, ehe Orth den Ausgleich bejubeln durfte, Schwinghammers Kopfball fand den Weg in die Maschen. Das nächste Tor fiel auf der anderen Seite, der 3:2-Führungstreffer der Spannberger war aber umstritten. Orths Lukas Jank spielte laut Schiedsrichter den Ball mit der Hand, woraufhin es Elfer gab. Für Kosik war der Pfiff richtig, für Nowak nicht. Filip Stanic verwandelte sicher. Vier Minuten danach baute Spannberg den Vorsprung aus, Deubner schnürte den Doppelpack. Dem Tor ging ein Energieanfall von Mayr voraus, der das 4:2 mustergültig auflegte. Kniezanrek rutschte aus und konnte das Gegentor nicht verhindern.

Die Entscheidung hatte Mark Zillinger am Fuß, sein Volleyschuss war aber Beute für den Tormann. Orth ging am Ende volles Risiko und wurde belohnt: Nach einem Handspiel gab es Elfer, den Gurpreet Flora verwandelte. Nur eine Minute später gelang das nicht mehr für möglich gehaltene 4:4: Die Heimischen spielten den Ball weit nach vorne, der eingewechselte Paul Urmann ging durch, kam an den Ball und lupfte ihn zum späten Ausgleich ins Tor. Während der Jubel bei den Gastgebern riesig war, ärgerte sich Kosik über defensive Stellungsfehler.

„Das zieht sich also wie ein roter Faden durch“

„Wir haben einen Punkt geholt, in einer Partie, die schon verloren war“, war Nowak stolz und lobte die Moral seiner Burschen. Für Kosik war es nicht neu, eine Vorsprung zu verspielen: Gegen Zistersdorf führte der SKS ebenfalls 4:2, Endstand 4:4, gegen Hausbrunn 3:1, Endstand 3:3 und gegen Großkrut 2:0, Endstand 2:3. „Das zieht sich also wie ein roter Faden durch“, weiß er. Doch Freude bereitet ihm, dass sieben Eigenbauspieler in der Startelf standen.

Statistik:

Orth - Spannberg 4:4 (1:2)

Torfolge: 1:0 (7.) Poitschek, 1:1 (12.) Kuchta, 1:2 (25.) Deubner, 2:2 (47.) Schwinghammer, 2:3 (57., Elfmeter) Stanic, 2:4 (61.) Deubner, 3:4 (90+1., Elfmeter) Flora, 4:4 (90+2.) Urmann

Karten: Zizlavsky (44., Gelbe Karte Foul)Holzer (53., Gelbe Karte Foul), Mayr (22., Gelbe Karte Foul), Zillinger (81., Gelbe Karte Unsportl.), Kuchta (72., Gelbe Karte Foul)

Orth: Damböck (81. Flora), Schüller, Klement, Schwinghammer, Goga, Kniezanrek, Sebesta (23. Müller), Zizlavsky, Jank, Forster (62. Urmann), Poitschek (81. Pöltner)

Spannberg: Holzer (75. Vock), Kuchta (87. Binder), Ryzek, Starnberger, Deubner (75. Zillinger), Mayr (87. Deltl), Somos, Pribitzer, Stanic (87. Gerstenbauer), Wiesinger, Deutsch

99 Zuschauer, Schiedsrichter: Michael Weber