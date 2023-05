Entscheidung nach nur 19 Minuten

Poysdorf – Bad Pirawarth 4:0. „In der ersten Halbzeit war es ein Klassenunterschied, wir waren ganz klar unterlegen, das war eklatant“, war Bad Pirawarth-Coach Mario Dolejschek fassungslos. Aufgrund der Leistung vor der Pause hätte man das Spiel völlig verdient verloren. Mit einem Doppelschlag ging Poysdorf in 2:0 in Führung: Nach 12 Minuten traf Florian Schön nach Zuspiel von Patrik Sustr, zwei Minuten später konnte der Goalie einen Schön-Schuss nur abprallen lassen und Robert Pacinda staubte ab.

Das Poysdorfer Powerplay führte zum 3:0 nach 19 Minuten, nach einem Gestocher landete der Ball vor den Füßen von Daniel Leisser, der leichtes Spiel hatte. Dolejschek war sauer, dass man vor allem Florian Schön nie in den Griff bekommen habe, er sei der Mann des Spiels gewesen. SCP-Spielertrainer Thomas Eigner sah seine Mannschaft klar überlegen: „Wir haben spielen können, wie wir wollen, wir haben ganz viel Platz bekommen.“

Pirawarther Slapstick beim 0:4

Nach der Pause kam Bad Pirawarth optisch besser in die Partie und wurde auch einmal gefährlich, Sandro Krizso schaffte aber in der 65. Minute nicht das Ehrentor. Auf der anderen Seite vergab zunächst Roman Strobl das 4:0, das fiel aber in der Nachspielzeit durch ein Eigentor. Das Tor erinnerte an Slapstick, der Tormann kam raus, Abwehrspieler Nikola Ilic wollte klären, von ihm sprang der Ball aber direkt ins Tor. Dolejschek zeigte Galgenhumor: „Das war das Sahnehäubchen für unsere Leistung.“ Poysdorf ist weiter in bestechender Form, im Frühjahr holte man aus neun Spielen sechs Siege. „Es rennt ganz okay“, lachte Eigner.

Statistik:

Poysdorf - Bad Pirawarth 4:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (12.) Schön, 2:0 (14.) Pacinda, 3:0 (19.) Leisser, 4:0 (90., Eigentor) Ilic

Karten: Urban (68., Gelbe Karte Foul)Ilic (45+1., Gelbe Karte Foul)

Poysdorf: Pacinda, Busch (80. Horvath), Schön, Gladis, Urban, Sustr, Leisser (62. Strobl), Holousch Eric (88. Holousch), Pavlis, Schodl, Bernscherer

Bad Pirawarth: Wachter (60. Pichler), Krizso, Krhut, Lang (60. Hübler), Marhofer, Svizela, Ilic, Sezen, Hickl, Kletzer, Krems

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Manuel Bernold