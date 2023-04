Glück für den Tabellenführer

Werbung

Poysdorf - Marchegg 0:3. Poysdorf ging mit großer Motivation und Lust ins Duell mit dem Ligaprimus Marchegg und war in den ersten 20 Minuten klar besser. Das musste auch SCM-Obmann Torsten Chladek zugeben: „Poysdorf hat viel Druck gemacht, aber ganz große Chancen hatten sie nicht.“ Mit dem kampfbetonten Spiel kamen die Gäste anfänglich gar nicht zurecht.

Der erste gute Angriff bedeutete aber gleich das Führungstor der Marchegger, in der 31. Minute spielte Andrej Vasko auf Ozan Erkoc, der den Ball cool im langen Eck versenkte. Danach kamen die Gäste etwas besser ins Spiel, die ganze klare Dominanz der Poysdorfer war vorerst vorbei.

Verschossener Elf als Schlüsselszene

In der 49. Minute kam es zum spielentscheidenden Moment: Nach einem klaren Handspiel von Moritz Loibl im Strafraum gab es Elfer für Poysdorf, Lukas Nestler trat an, knallte die Kugel aber mittig fast zwei Meter über die Querlatte. Chladek sprach Klartext: „Wenn wir da den Ausgleich kassieren, verlieren wir das Spiel noch.“ Das sah auch SCP-Spielertrainer Thomas Eigner so, auch er war sich sicher, dass seine Mannschaft die Partie gedreht hätte. Es kam aber noch schlimmer, denn drei Minuten später legte Marchegg das 2:0 nach, Erkoc scherzelte einen Yildirim-Freistoßflanke in die Maschen.

„Wir haben danach aber nicht den Kopf hängen lassen, das macht mich stolz“, zog Eigner den Hut. Nestler, Eric Holousch und Robert Pacinda hatten gute Chancen, schafften den Anschlusstreffer aber nicht. Entschieden war die Partie in der 89. Minute, Erkoc traf nach einem Konter zum 3:0 und durfte sich über einen Hattrick freuen. Mit nun 18 Toren ist er bester Ligatorschütze.

Der Marchegg-Funktionär konnte den Sieg einordnen: „Göttin Fortuna war unsere Begleiterin, Poysdorf war gut, aber mit solchen Siegen wird man Meister.“ Für Eigner war der verschossene Elfer die spielentscheidende Szene.

Statistik:

Poysdorf - Marchegg 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (31.) Erkoc, 0:2 (52.) Erkoc, 0:3 (89.) Erkoc

Karten: Busch (64., Gelbe Karte Foul), Thiem (58., Gelbe Karte Foul)Peschek (62., Gelbe Karte Foul), Vasko (46., Gelbe Karte Foul)

Poysdorf: Bernscherer, Nestler, Sustr, Thiem, Urban, Pavlis, Gladis, Schweinberger, Holousch (71. Horvath), Pacinda, Busch

Marchegg: Peschek (67. Nikolic), Shamandi, Loibl, Uzar, Gogolak (86. Fischer), Yildirim, Erkoc, Vasko, Cakaloglu, Steiner, Uhrinec

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Rehrl