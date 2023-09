Ärgert der Aufsteiger nächsten Großen?

Dass Auersthal die Liga bereichert, ist nach fünf Runden mehr als bewiesen. Die Mannschaft von Manfred Schimpl steht mit elf Punkten am zweiten Tabellenplatz, nur Poysdorf holte einen mehr. Nun kommt es zum direkten Duell. Aber wie man starken Gegnern einen Punkt abluchst, hat der Aufsteiger schon am vergangenen Freitag gezeigt, gegen Deutsch-Wagram gab es ein 0:0. „Jetzt geht es wieder gegen ein Kaliber, aber alle wissen, dass wir auch gegen die bestehen können“, ist Schimpl selbstbewusst.

Poysdorf setzt auf den Heimvorteil, das könnte den Ausschlag geben, glaubt Sektionsleiter Dominik Leisser. Er freut sich schon stellvertretend für das ganze Team auf das Kräftemessen: „Wir haben natürlich die guten Ergebnisse von Auersthal mitbekommen und sind gespannt, wie es im direkten Duell wird.“ Der Respekt sei groß, bei Auersthal seien viele Topspieler vorhanden, lobt er, dennoch zähle nur der Sieg.

Ein ganz besonderes Derby in Eckartsau

Ein besonderes Spiel steigt am Samstag in Eckartsau, wenn es zum Wiedersehen von Coach Manfred Pellinger mit seinem Ex-Verein kommt. Erst im Herbst verließ er freiwillig Orth und startete im Sommer bei seinem Heimatverein. In diesem Spiel treffen außerdem die beiden Brüder Alex und Manuel Kniezanrek aufeinander, der eine steht in Eckartsau zwischen den Pfosten, der andere spielt in der Orther Abwehr. Viele Spieler spielten zudem schon beim anderen Klub. Und ein Derby ist es auch noch. Eines ist vorher fix: Vor und nach dem Spiel wird es viele Freundlichkeiten geben, dazwischen zählt nur der Sport.

Deutsch-Wagram steht vor einem Pflichtsieg, denn gegen Zistersdorf zählen daheim nur drei Punkte und außerdem ein klarer Sieg. Das bestätigt auch Coach Philip Haubner: „Wir haben immer Respekt, aber wir müssen es nicht spannender machen als es ist, ein Sieg muss her.“ Gegner Zistersdorf beendete zwar in der letzten Runde die Serie von vier Pleiten, das 0:0 gegen Kronberg war aber eher ein weiterer Stimmungskiller. Trainer Johannes Hartmann ärgerte sich über wieder nicht zu Ende gespielten Angriffe.

Volles Programm in Großkrut

Großkrut tankte in den letzten beiden Runden ordentlich Selbstvertrauen, nach dem Sieg gegen Zistersdorf folgte ein 1:1 in Hausbrunn. Nun geht es gegen Haringsee, das mit drei Punkten aus fünf Runden hinter den Erwartungen blieb. Wegen eines Frühschoppens wird die Partie bereits um 11 Uhr angepfiffen, danach spielen die beiden Reserven und um 15 Uhr steigt das U14-Landesligaspiel der SPG Neusiedl an der Zaya/Großkrut gegen Flyeralarm Admira.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Deutsch Wagram - Zistersdorf (Gheorghe Adrian); 20.00 Uhr: Poysdorf - Auersthal (Hamid Topuz).- Samstag, 16.30 Uhr: Großebersdorf - Spannberg (Patrick Grögler), Bad Pirawarth - Stripfing Amateure (Kujtim Avdiu), Eckartsau - Orth (Ramazan Erkus), Kronberg - Hausbrunn (Kenan Bajric).- Sonntag, 11.00 Uhr: Großkrut - Haringsee (Levan Emnadze).