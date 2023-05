Debüt für Orths neuen Trainer

Die Suche ist beendet, der SC Orth präsentierte den Slowaken Ján Cséfalvay als Nachfolger von Rudi Nowak als Trainer. Für ihn ist es ein Heimkommen, war er doch vor rund 20 Jahren schon beim SCO engagiert. „Wir gehen davon aus, dass er der richtige Mann für uns ist“, ist Sektionsleiter Alexander Windisch zuversichtlich. Da sich Orth in Abstiegsgefahr befindet, muss Cséfalvay gleich funktionieren, am Sonntag geht es zum wichtigen Spiel nach Kronberg.

Kronberg holte am vergangenen Wochenende zwar einen Punkt bei den formstarken Zistersdorfern, aber Trainer Georg Lubas war damit nicht zufrieden, er sah Vorteile seiner Mannschaft und wieder viele vergebene Torchancen. Der Wunsch ist groß, dass es gegen Orth offensiv besser klappt.

Punkte nach sechs Niederlagen in Folge?

Die schlechteste Form aller Vereine hat Kreuttal vorzuweisen, die letzten sechs Spiele wurden allesamt verloren, damit rutschte das Team von Adolf Meyer in den Abstiegskampf. Am Samstag wartet das nächste wichtige Spiel, es geht gegen das ebenfalls abstiegsgefährdete Großkrut. Es kommen die Wochen der Wahrheit, danach sind die Gegner Kronberg, Zistersdorf und Orth. SCK-Sektionsleiter Richard Wagner ist aber optimistisch: „Jetzt kommt der Wonnemonat Mai und ich bin mir sicher, dass wir die Trendwende schaffen.“ Großkrut tankte beim 5:3-Sieg in Orth Selbstvertrauen im Kampf um den Klassenerhalt.

Eckartsau geht mit einer besonderen Motivationsspritze ins Heimspiel gegen Deutsch-Wagram, denn nach dem Spiel findet das Clubbing statt. Unter dem Namen „Bash at the castle“ geht es um 21 Uhr am Sportplatz los, die Veranstalter erwarten 400 bis 600 Besucher. „Die Spieler wollen beim Clubbing natürlich einen Sieg feiern“, weiß Sektionsleiter Bernhard Steiner.

Hausbrunn fordert den Ligaprimus

Für Tabellenführer Marchegg ist Hausbrunn nur eine weitere Station auf dem Weg zum Meistertitel. Dass der SCM 12 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Spannberg hergibt, glaubt niemand mehr. Aber Obmann Torsten Chladek fordert weiter vollste Konzentration seiner Mannschaft und definiert Ziele: „Wir wollen so schnell wie möglich den Titel fixieren und auch in der Rückrundentabelle Nummer eins sein.“ Hausbrunn freut sich auf den Spitzenreiter und schoss sich schon beim 5:1-Sieg gegen Kreuttal warm.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 20 Uhr: Poysdorf - Bad Pirawarth (Bernold), Spannberg - Großebersdorf (Rafenstein). Samstag, 16.30 Uhr: Eckartsau - Deutsch Wagram (R. Altindas), Großkrut - Kreuttal (H. Topuz), Stripfing II - Haringsee (K. Veselka). Sonntag, 16.30 Uhr: Hausbrunn - Marchegg (M. Temizsoy; G. Ehrentraut), Kronberg - Orth (Toiflhart).