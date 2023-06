Der Blick in die zweite Klasse

Großebersdorf, Kreuttal und Zistersdorf befinden sich auf den letzten drei Tabellenplätzen, alle drei kämpfen also um den Verbleib in der Liga. Zwischen dem 13. „Zist“ und dem Letzten SVG liegen sieben Punkte. Großebersdorf empfängt am Samstag Orth, Kreuttal muss am gleichen Tag zu Meister Marchegg, Zistersdorf gastiert am Sonntag in Haringsee.

Alle drei Teams brauchen unbedingt Punkte, es bleibt aber ein Strohhalm, sollte man es nicht schaffen, das Punktekonto aufzufüllen: In der 2. Klasse Weinviertel Nord findet am Wochenende der letzte Spieltag statt und die Auswirkungen auf das Trio sind enorm. Wenn Asparn aufsteigt, steigt nur ein Team aus der 1. Klasse Nord ab (weil Asparn in die 1. Klasse Nordwest gehen würde), wenn Hauskirchen aufsteigt, müssen zwei Vereine runter. Die Vorzeichen: Tabellenführer Asparn muss den Vorsprung von einem Zähler in Altlichtenwarth verteidigen, Hauskirchen spielt daheim gegen die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten und hofft auf einen Umfaller des Konkurrenten. Dortmund und GAK machen den „Hauskis“ Hoffnung.

Kreuttal kommt nicht zum Gratulieren

Marchegg feiert im Anschluss an das Kreuttal-Spiel den Meistertitel, Obmann Torsten Chladek verspricht ein „Riesenfest“. Doch die Gäste werden nicht nur zum Gratulieren kommen, betont Sektionsleiter Christoph Hangelmann: „Wir brauchen Punkte und wollen in Marchegg überraschen.“ Dass schon Zistersdorf beim Meister siegte, erhöht die Kreuttaler Hoffnung auf einen Dreier. Aber Chladek dämpft die Hoffnung, denn seine Mannschaft wird diesmal anders auftreten: „Vor der Feier wollen wir auch auf dem Rasen zeigen, dass wir Meister sind.“

Zistersdorf holte am vergangenen Wochenende ein 2:2 daheim gegen Großebersdorf, damit schaffte man es nicht, den Klassenerhalt vorzeitig zu fixieren. Den fehlenden Punkt will man nun in Haringsee holen: „Wir wollen den zweiten Matchball unbedingt verwandeln“, sagt Trainer Johannes Hartmann. Aber man ist gewarnt: Mit 27 Punkten aus 13 Spielen ist Haringsee nach Marchegg Zweiter in der Heimstatistik.

„Wir müssen erst unsere Hausaufgaben gegen Orth machen“

Großebersdorf braucht gegen Orth drei Punkte, um einen möglichen Kreuttal-Umfaller zu nützten. „Wir müssen erst unsere Hausaufgaben gegen Orth machen, dann können wir schauen, wie die Konkurrenten spielen“, weiß Funktionär Lukas Haindl. Nach dem 2:2 in Zistersdorf saß der Frust tief, so Haindl, man musste die Spieler für das Orth-Spiel aufbauen. „Aber wir geben sicher nicht auf, wir alle wollen die kleine Chance auf den Klassenerhalt nützen“, sagt der Ex-Goalie.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 20 Uhr: Poysdorf - Hausbrunn (Kolm; Mistelbauer). Samstag, 17 Uhr: Marchegg - Kreuttal (Kirschner); 17.30 Uhr: Eckartsau - Spannberg (Kadic), Großebersdorf - Orth (Autherith). Sonntag, 17.30 Uhr: Bad Pirawarth - Großkrut (Uguz), Haringsee - Zistersdorf (Usrael).