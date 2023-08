Der erste große Härtetest

Mit viel Selbstvertrauen tritt Poysdorf beim Titelfavoriten Deutsch-Wagram an. Die Tatsache, dass man alle drei Ligaspiele gewonnen hat, sorgt auch für eine gewisse Lockerhei, verrät Trainer Thomas Eigner. Aber nach Bad Pirawarth, Großkrut und Kronberg kommt es jetzt zum ersten richtigen Härtetest. Zu viel Bedeutung will Eigner der Partie aber dennoch nicht zumessen: „Die Saison ist noch jung, richtungsweisend ist das noch nicht.“ Die Freude sei aber groß, weil es sich um einen Gegner handlt, der selber spielen und nicht nur zerstören möchte, ergänzt er.

Deutsch-Wagram holte in dieser Saison zwei Punkte weniger als Poysdorf, insgesamt läuft es nicht ganz rund, sagt Coach Philip Haubner: „Wir haben gegen Orth 2:1 gewonnen, aber es wartet trotzdem noch viel Arbeit auf uns. Berühmt war es nämlich nicht.“

„Do or die für beide Mannschaften“

In Großkrut kommt es zum Kellerduell, wenn am Samstag Zistersdorf kommt. Die Heimischen stehen bei einem Zähler, Zistersdorf ist noch komplett punktelos. Dass der eine Punkt aber ausgerechnet in Deutsch-Wagram geholt wurde, gibt den Krutern Selbstvertrauen. Gegen Zistersdorf muss man aber denfensiv improvisieren, weil Philipp Rechensteiner gesperrt ist und Dominik Graf fraglich ist. Fix ist deshalb, dass Trainer Osman Bajguric spielen muss, er bringt die Bedeutung der Partie auf den Punkt: „Do or die für beide Mannschaften.“

Johannes Hartmann, Trainer des Gegners, weiß, dass endlich Punkte hermüssen, aber ist dennoch nicht unruhig. In den ersten drei Runden hätte seine Elf stets gut gespielt, nur wurden zu viele Chancen vernebelt. Ein Lichtblick ist, dass Martin Fuxa beim 2:4 gegen Bad Pirawarth doppelt traf. Hartmanns Wunsch wäre es, endlich in Führung zu gehen, „das wäre für den Kopf wichtig.“

Kronberg will Auersthaler Euphorie dämpfen

Aufsteiger Auersthal ist die große Überraschung, in drei Runden holte die Mannschaft von Manfred Schimpl sieben Punkte. Nun geht es nach Kronberg. Zwar hat der Gegner sechs Punkte weniger am Konto, Schimpl tritt aber auf die Euphoriebremse: „In dieser Liga kann immer alles passieren, also auch in diesem Spiel.“ Dass man erst einen Zähler holte, relativiert Trainerkollege Georg Lubas: „Wir haben gegen Deutsch-Wagram und Poysdorf gespielt, zwei Titelanwärter, aber klar, das späte 2:2 gegen Orth tut weh.“ Trotz der Euphorie beim Gegner ist das klare Ziel: Anschreiben.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Deutsch Wagram - Poysdorf (Maximilian Kirschner).

Samstag, 16.30 Uhr: Eckartsau - Stripfing Amateure (Gerhard Daubeck), Großebersdorf - Haringsee (Ernes Bajric), Kronberg - Auersthal (Oskar Kokoszka), Großkrut - Zistersdorf (Johann Usrael).

Sonntag, 11.00 Uhr: Bad Pirawarth - Hausbrunn (Jakob Hochgatterer); 16.30 Uhr: Orth - Spannberg (Mario Wind).