Die letzten Auftritte

Am Samstag steigt um 18.45 Uhr der Showdown um den Klassenerhalt zwischen Schlusslicht Kreuttal und dem Vorletzten Großebersdorf, nur einer wird in der Liga bleiben. Mehr lest ihr hier. Offen ist aber noch, wer hinter Meister Marchegg Zweiter wird, die besten Karten dafür hat Eckartsau, das im Frühjahr bereits 30 Punkte sammelte.

Beim Spiel in Hausbrunn genügt ein Punkt, der Dritte Deutsch-Wagram muss selber in Zistersdorf siegen und auf einen Umfaller des Konkurrenten hoffen. „Natürlich wollen wir den Vizemeistertitel“, sagt Eckartsau-Kapitän Mathias Pellinger unmissverständlich. „Dann wäre es eine super Saison, aber auch schon als Dritter wären wir sehr zufrieden.“ Deutsch-Wagram-Trainer Philip Haubner hofft aber auch noch darauf: „Der Meistertitel ist vergeben, aber mein Anspruch ist es, immer den bestmöglichen Rang zu holen und das wär eben der zweite.“

Alen Orman nimmt Abschied

Großkrut spielt am Sonntag daheim gegen Poysdorf, es wird der letzte Auftritt von Alen Orman als Spielertrainer, er wechselt im Sommer nach Laa. Seine Hoffnung ist, sich mit einem Erfolgserlebnis von den Fans, Spielern und Funktionären zu verabschiedet. Sein Freund Osman Bajguric wird danach seinen Job übernehmen.

Verabschiedungen vor eigenem Publikum gibt es in der letzten Runde natürlich einige. Bei Zistersdorf haben mit Stephan Probst, Patrick Nemecek und Milan Krivanek drei Spieler ihren letzten Auftritt, in Orth gehen sogar vier: Paul Urmann, Mathias Klement, Philipp Poitschek und Anton Magoschitz, die letzten drei kehren nach Eckartsau zurück. In Spannberg verabschieden sich die Offensivspieler Mark Zillinger und Samuel Deubner gegen Stripfing II, sie hoffen auf einen letzten Torjubel für den SKS.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Zistersdorf – Deutsch-Wagram; 20 Uhr: Hausbrunn - Eckartsau, Spannberg - Stripfing II. Samstag, 18.45 Uhr: Kreuttal - Großebersdorf. Sonntag, 17.30 Uhr: Kronberg - Bad Pirawarth, Orth - Haringsee, Großkrut - Poysdorf.