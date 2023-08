Druck schon in Runde zwei

Von einem Durchmarsch sprach keiner, aber dass Deutsch-Wagram im ersten Saisonspiel nicht gewinnen konnte, überraschte dann doch. Vor allem, weil die Leistung beim 1:1 gegen Großkrut nur phasenweise überzeugend war. Trainer Philip Haubner fordert deshalb seine Spieler auf, künftig 100 Prozent abzurufen: „Nur dann können wir in Kronberg gewinnen.“ Auch Kronbergs Saisonstart war nicht zufriedenstellend, gegen Orth kassierte man in der letzten Sekunde den Ausgleich. Positiv: Trainer Georg Lubas ist nach seinem Urlaub wieder dabei.

Auch in Großkrut kehrt der Trainer zurück, Osman Bajguric erlebte den überraschenden Punktgewinn in Deutsch-Wagram nur am Telefon mit. Jetzt freut er sich, nun endlich sein Debüt als Trainer feiern zu können. Am Freitag geht es gegen Poysdorf, das gegen Bad Pirawarth überzeugte, aber den Schock der schweren Verletzung von Martin Urban wegstecken muss.

Dolejschek: „Wir sind unter Zugzwang“

Euphorie herrscht bei Aufsteiger Auersthal nach dem Auftaktsieg gegen Großebersdorf, nun geht die Reise nach Bad Pirawarth. Trainer Manfred Schimpl hat viel Respekt vor dem Gegner, traut seiner Mannschaft aber wieder einen Punktezuwachs zu. Der Coach des Gegners, Mario Dolejaschek, spürt nach der Auftaktpleite leichten Druck: „Wir sind unter Zugzwang.“

Das Spitzenspiel findet am Sonntag in Eckartsau statt, wenn der Zweite auf den Ersten trifft, beide siegten zum Auftakt mit Plus drei Toren. Eckartsau-Trainer Manfred Pellinger erwartet ein Spiel „mit viel Dampf“. Gegner Hausbrunn muss auf Defensivspieler Benjamin Bruckner verzichten, der rotgesperrt ist.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 18 Uhr: Großkrut - Poysdorf (Julian Waitz); 20 Uhr:Spannberg - Haringsee (Marius-Aurelian Baston-Ciobanu).- Samstag, 17 Uhr: Großebersdorf - Zistersdorf (Karl Veselka), Bad Pirawarth - Auersthal (Michael Schindl), Kronberg - Deutsch Wagram (Ernes Bajric).- Sonntag, 17 Uhr: Orth - Stripfing Amateure (Gheorghe Adrian), Eckartsau - Hausbrunn (Sükrü Erdemir).