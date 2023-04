Eckartsau will den fünften Dreier

Werbung

Großkrut, Kronberg, Zistersdorf und Orth ­- dieses Quartett trat in der Rückrunde gegen Eckartsau an, dieses Quartett hatte nichts zu holen. Allein Orth verlor beim 2:3 immerhin nicht zu Null. Sektionsleiter Bernhard Steiner hofft auf die Verlängerung der Siegesserie, es geht am Samstag daheim gegen Kreuttal: „Wir wissen, dass es nicht einfach wird, aber möglich ist es sicher, wieder zu gewinnen.“ Er betont allerdings auch, dass man besser als gegen Orth spielen müsse, „das war nicht unsere beste Leistung.“

Kreuttal muss auf Mittelfeldstar Wihro verzichten

Kreuttal musste sich am Wochenende 2:4 gegen Poysdorf geschlagen geben, Trainer Adolf Meyer ist dennoch zuversichtlich, dass man den Eckartsauer Siegeszug beenden wird. Dass Mittelfeldspieler Phillip Wihro gesperrt zuschauen muss, „tut aber sehr weh“, seufzt der Coach. Dafür könnte Daniel Tuchny wieder fit sein. Im Herbst gewann Kreuttal das Duell 2:1.

Tabellenführer Marchegg muss am Freitagabend nach Poysdorf, Obmann Torsten Chladek freut sich schon aufs Kräftemessen: „Druck haben wir nicht. Auch wenn wir verlieren, bleiben wir Erster.“ Von einer Niederlage geht er allerdings gar nicht aus, die Statistik würde dagegensprechen. Bis auf das Match in Deutsch-Wagram konnte Marchegg alle Auswärtsspiele gewinnen. Poysdorf-Trainer Thomas Eigner freut sich ebenfalls auf das Match: „Wir messen uns gern mit dem Tabellenführer.“ Offensiv fallen aber zwei Stützen aus: Florian Schön ist gesperrt, Roman Strobl verletzt.

„Zist“ freut sich auf „Highlight der Saison“

Zistersdorf und Kronberg fuhren am Wochenende wichtige Siege im Abstiegskampf ein: Zistersdorf gegen Stripfing II, Kronberg gegen Spannberg, jeweils 1:0. „Zist“ muss diesmal gegen Spannberg ran, Sektionsleiter Harald Hochmeister brennt schon auf das Gastspiel: „Spannberg ist das Highlight der Saison, die Fanlager werden sicher für eine super Stimmung sorgen.“ Spannberg-Trainer Mario Kosik hofft auf eine Leistungssteigerung seiner Burschen, Kronberg sei nämlich „in allen Belangen besser“ gewesen.

Auf Kronberg warten zu Ostern gleich zwei Spiele: Am Samstag geht es in der Liga nach Hausbrunn, am Montag im Admiral NÖ Cup gegen Wolfsthal. „Priorität hat natürlich Hausbrunn“, unterstreicht Trainer Georg Lubas, „aber wir nehmen auch den Cup ernst.“ Hausbrunn läuft noch dem ersten Rückrundensieg nach.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Deutsch Wagram - Haringsee (Toiflhart; D. Stajkovic); 20 Uhr: Poysdorf - Marchegg (Rehrl), Spannberg - Zistersdorf (Marcel-R. Nan). Samstag, 16.30 Uhr: Bad Pirawarth - Großebersdorf (Stögerer), Eckartsau - Kreuttal (J. Marek), Hausbrunn - Kronberg (S. Celik), Stripfing II - Orth (Daubeck).