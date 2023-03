Geschockte Hausbrunner gegen Spannberg

Hausbrunn spielt am Samstag daheim gegen Spannberg, an der Seitenlinie wird aber nicht Karl Hausmann stehen. Bekanntlich legte er sein Amt freiwillig nieder, bis ein Nachfolger gefunden ist, trainiert Sektionsleiter Günter Hlawaty die Mannschaft. Hausmann weilt zu der Zeit bereits mit seinem Sohn in den USA: „Ich werde aber die Daumen drücken und hoffe, dass sie gewinnen, denn ich bleibe dem Verein ja verbunden.“

Duell ganz ohne Druck

Für Spannberg ist es der erste Rückrundenauftritt, da die Mannschaft von Mario Kosik am letzten Wochenende spielfrei war. Spannberg und auch Hausbrunn konnten in der Hinrunde überraschen, beide können also ohne Druck in die Begegnung gehen. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle schraubt Kosik die Erwartungshaltung aber nach unten.

Tabellenführer Marchegg empfängt Haringsee, Obmann Torsten Chladek warnt: „Es ist ein Derby und das ist immer schwer, aber unser Anspruch sind drei Punkte.“ Er erinnert sich an den Herbst, als seine Elf trotz 4:0-Sieg Probleme hatte. Andreas Mrlik, der Trainer des Gegners, meinte: „Es gibt einfacherer Aufgaben als auswärts beim Ersten, aber es war wichtig, dass wir schon angeschrieben haben.“

„Deutsch-Wagram ist natürlich ein Wahnsinn“

Deutsch-Wagram absolviert das zweite von drei Heimspiele zum Auftakt, es kommt Kreuttal. Das Motto ist klar, die Heimspiele müssen ohne Frage gewonnen werden, sagt Trainer Philip Haubner. Man will den Anschluss an Marchegg nicht verlieren. Eine Woche später kommt es zum großen Kracher. SCK-Trainer Adolf Meyer zollte dem Gegner schon Respekt: „Deutsch-Wagram auswärts ist natürlich ein Wahnsinn." Sorgen machen ihn viele Ausfälle, aber Alexander Pipal ist nach seiner Sperre zurück. „Der wird gegen seinen Exklub aufgezuckert sein“, lacht sein Coach.

Nachdem er sein Ligaspiel-Debüt in der Vorwoche krankheitsbedingt verpasste, brennt Eckartsau-Trainer Christian Werschnik nun auf das Spiel gegen Kronberg. Derweil übernahm Co-Trainer Karl Grill das Training. Der Gegner ist nach der 0:4-Schlappe gegen Poysdorf schon unter Zugzwang, wobei die Einstellung laut Trainer Georg Lubas gepasst hätte: "Darauf müssen wir aufbauen."

Die Spiele im Überblick

Samstag, 15.30 Uhr: Hausbrunn - Spannberg (Atik; G. Ehrentraut); 16 Uhr: Deutsch Wagram - Kreuttal (Mann; M. Shirazi); 18 Uhr: Zistersdorf - Poysdorf (Erkol; Camur).- Sonntag, 15.30 Uhr: Großkrut - Stripfing II (Bayrakli; F. Yüksel), Kronberg - Eckartsau (O. Koc; Hegedus), Marchegg - Haringsee (H. Topuz; Cakmak), Orth - Bad Pirawarth (M. Kölemen; D. Stajkovic).

