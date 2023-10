Große Hoffnung Trainereffekt

Zistersdorf befindet sich mit zwei Punkten am Tabellenende, auch in der Vorwoche gab es keinen Sieg, man musste sich mit einem 1:1 gegen Orth begnügen. Doch nun gibt es einen Hoffnungsträger: Uwe Fallmann. Er leitete am Dienstag das erste Training und wird sein Debüt am Sonntag gegen Hausbrunn geben. Ein Sieg wäre für die Tabelle und die Stimmung im Verein wichtig - und er könnte gebührend gefeiert werden. Das Heimspiel, das um 11 Uhr angepfiffen wird, findet gemeinsam mit einem Schnitzelfrühschoppen und einer Weinverkostung am Sportplatz statt.

Hausbrunn ist aber ebenso unter Zugzwang, zuletzt gab es drei Niederlagen. Sektionsleiter Günter Hlawaty erwartet sich aber nicht viel: „Bei uns fallen derzeit viele wichtige Spieler aus, da kann man auch beim Letzten keinen Sieg voraussetzen.“

Kronberg wird gegen Leader nicht mauern

Ebenso auf einen Abstiegsrang befindet sich Kronberg mit vier Punkten, die 0:4-Schlappe in Spannberg am Freitag hinterließ bei Trainer Georg Lubas Spuren. Sein Frust war groß, er brauchte die freien Tage, um sich neu zu motivieren. Dass es am Sonntag weitere Punkte gibt, ist aber fraglich, es geht gegen Tabellenführer Eckartsau. Trotz der Außenseitersituation verspricht Lubas, nicht Mauern zu wollen: „Denn ich selber war Stürmer mit Herz und Seele, ich will offensiv spielen lassen.“

Vier Siege in Serie feierte Eckartsau, beim 3:0 gegen Großkrut trat man bärenstark auf, nur die Chancenverwertung war mangelhaft. Trainer Manfred Pellinger geht aber nicht automatisch vom nächsten Sieg aus: „Das wird sicher ein Kampfspiel und wir gewinnen nur, wenn wir den annehmen.“

David Melis will vierten Treffer

Große Erleichterung herrscht im Lager der Großebersdorfer, das 2:0 gegen Bad Pirawarth war der erste Sieg nach drei Pleiten. Stürmer David Melis traf dreimal in Folge, auf ihn baut Trainer Wolfgang Slezak. Und auf Tormann Milan Pastucha, der gegen Pirawarth überragend war. Gegner am Samstag ist Großkrut, das in Eckartsau 0:3 verlor. Trotz der Niederlage macht das Spiel Spielertrainer Osman Bajguric Mut: „Wenn wir wieder so spielen, dann können wir gewinnen.“ Danach geht es gegen Bad Pirawarth, Orth und Kronberg, laut Bajguric „alles Vereine in unserer Kragenweite.“

Auersthal hofft auf einen Heimsieg gegen Haringsee, Trainer Manfred Schimpl weiß aber, dass die erwarteteten Sieg die schwersten sind. Er zeigt auch Respekt: „Haringsee ist unter Wert geschlagen, wir müssen verdammt aufpassen.“ Trainerkollege Andreas Mrlik sieht den Vorteil darin, dass man als Außenseiter ins Spiel geht, er muss aber auf den gesperrten Patrick Jelemensky verzichten.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 18.45 Uhr: Poysdorf - Stripfing Amateure (Cevdet Seven). Samstag, 15.30 Uhr: Großkrut - Großebersdorf (Bojan Mihajlovic), Auersthal - Haringsee (Oguz Koc); 16.00 Uhr: Deutsch Wagram - Spannberg (Michael Weber). Sonntag, 11.00 Uhr: Zistersdorf - Hausbrunn (Marcel Nan); 15.30 Uhr: Orth - Bad Pirawarth (Fikret Krzalic), Kronberg - Eckartsau (Patrick Wucherer).