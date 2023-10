Jetzt probiert es Poysdorf

Nach dem Topspiel ist vor dem Topspiel - so lautet das Motto für Tabellenführer Eckartsau. Am vergangenen Wochenende feierte die Mannschaft von Manfred Pellinger einen deutlichen 4:1-Heimsieg gegen Titelrivale Deutsch-Wagram, am Samstag geht es zum Vierten Poysdorf. Der Druck ist aber bei den Heimischen größer, sechs Punkte beträgt der Rückstand.

Die Pleite in Spannberg sorgte für viel Ernüchterung bei SCP-Coach Thomas Eigner, er vermisste den letzten Einsatz seiner Spieler. Gegen den Primus der Liga muss das anders werden, appelliert er. Man will aber alles geben, um Eckartsau zu stoppen.

Pellinger hat hingegen die Aufgabe, seine Mannschaft nach der Gala gegen Wagram auf dem Boden zu halten. Ihm ist aber klar, wenn seine Burschen erneut alle seine Vorgaben perfekt umsetzen, kann man sein Team kaum stoppen. Nach Poysdorf wartet das nächste Topspiel auf Eckartsau, zum Jahresabschluss empfängt man den starken Aufsteiger Auersthal.

Haringsee und Kronberg wollen zweiten Sieg

Nachlegen ist die Devise für Haringsee und Kronberg, beide Teams feierten am letzten Wochenende ihre ersten Saisonsiege. Haringsee tankte beim 6:0 gegen Zistersdorf viel Selbstvertrauen und will das Punktekonto bis zum Winter weiter erhöhen: Zuerst geht es nach Hausbrunn, danach kommt Orth. Kronberg holte den ersten Dreier in Großebersdorf, auch dank eines Doppelpacks von Stürmer Marcin Szmidt. Trainer Georg Lubas glaubt, dass der 38-Jährige auch in Bad Pirawarth trifft: „Sein Knoten ist jetzt endlich geplatzt.“

Schlusslicht Zistersdorf will eine der letzten beiden Chancen für den ersten Saisonsieg nützen. Am Samstag gibt es die erste Gelegenheit gegen die Stripfing Amatuere, zum Abschluss der Hinrunde wartet Spannberg. Trainer Uwe Fallmann ist zuverichtlich, weil er wieder mehr Personal zur Verfügung hat. Die Gesperrten kommen zurück, Pavel Simandl ist wieder gesund und außerdem hofft er, dass von den angeschlagenen Paul Kaufmann und Stefan Gstaltner immerhin einer wieder spielen kann.

Die Spiele im Überblick

Samstag, 15.00 Uhr: Auersthal - Spannberg (Karl Veselka); 16.00 Uhr: Deutsch Wagram - Großebersdorf (Timur Halefoglu); 17.00 Uhr: Poysdorf - Eckartsau (Sven Mayer), Zistersdorf - Stripfing Amateure (Gerald Seizer). Sonntag, 14.00 Uhr: Orth - Großkrut (Mario Wind), Hausbrunn - Haringsee (Taner Iskender), Kronberg - Bad Pirawarth (Sebastian Reiss).