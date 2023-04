Leader gegen bestes Team des Jahres

Werbung

Für Deutsch-Wagram kann es ein bitteres Wochenende werden. Schon am vergangenen Wochenende wuchs der Rückstand auf Marchegg auf sieben Punkt an und in der kommenden Runde ist man spielfrei. Philip Haubner und Co müssen also befürchten, dass man dann dann schon zehn Punkte hinten ist. Unmöglich ist es nicht, denn der SCM gewann vier von fünf Rückrundenspielen (bei einem 1:1 in Deutsch-Wagram). Aber jetzt geht es gegen Eckartsau, das im Jahr 2023 alle Partien gewinnen konnte.

„Marchegg ist Tabellenführer und hat große Qualität im Kader, aber wir sind in der Rückrunde Tabellenführer“, lachte Sektionsleiter Bernhard Steiner selbstbewusst. Dennoch sei Marchegg Favorit, schießt er nach und kündigt an, dass man mit viel Mut und Selbstvertrauen antreten wird.

Kronberg und Großebersdorf mit Offensivproblem

Die offensivschwächsten Mannschaften der Liga sind Großebersdorf (16 Tore) und Kronberg (19), auch das Problem konnte über den Winter nicht gelöst werden. Großebersdorf vergab in der letzten Runde einen möglichen Sieg in Bad Pirawarth, beim 0:0 vergab die Truppe von Peter Klofac viele Chancen. „Es geht mir schon auf die Neven, das zu sagen, aber wir waren vorne schon wieder viel zu harmlos und haben uns nicht belohnt.“ Nun geht es gegen Poysdorf, das zuletzt 0:3 gegen Marchegg verlor, obwohl man ebenfalls viele Chancen vernebelte. Stürmer Florian Schön ist aber wieder retour.

Kronberg absolvierte am Osterwochenende zwei Spiele, am Samstag musste man sich 0:2 Hausbrunn geschlagen geben, am Montag 0:1 im Admiral NÖ Cup gegen Wolfsthal. Trainer Georg Lubas hofft auf die Trendwende gegen Großkrut: „Ich hoffe, dass wir vorne einbissl Glück haben und der Ball irgendwie reingeht, das wär schon sehr wichtig für die Spieler.“

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Kreuttal - Stripfing II (Özdogan). Samstag, 16.30 Uhr: Marchegg - Eckartsau (T. Halefoglu); 17.30 Uhr: Zistersdorf - Hausbrunn (T. Bruckmüller). Sonntag, 16.30 Uhr: Großebersdorf - Poysdorf (Paleskic), Haringsee - Bad Pirawarth (O. Koc), Kronberg - Großkrut (P. Busch), Orth - Spannberg (M. Weber; G. Ehrentraut).