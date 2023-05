Marchegger Meisterfeier in Kronberg?

Der Kampf um den Meistertitel könnte am Wochenende offiziell beendet sein, Marchegg will gleich den ersten Matchball verwandeln. Ein Sieg in Kronberg genügt (egal wie Spannberg - Deutsch-Wagram endet). Aber Selbstläufer wird es nicht, Kronberg befindet sich mitten im Abstiegskampf und wird alles geben. Zudem hat man schon im Herbst gezeigt, wie man Marchegg schlagen kann. Außerdem findet danach die Baustein-Aktion statt, die Veranstaltung am Sportplatz lockt zusätzliche Zuschauer an.

Kronberg-Coach Georg Lubas sieht Chancen auf einen Punktezuwachs: „Wir werden mit dem Betonmischer kommen, weil wir wegen dem Festl unbedingt punkten wollen (lacht). Wenn wir einen super Tag erwischen, ist die Sensation drin.“ Die offensiven Hoffnungen liegen auf Marcin Szmidt, der im Derby gegen Kreuttal das Siegtor erzielte und eine Woche vorher gegen Orth dreifach traf.

„Wenn wir alles abrufen, gewinnen wir sicher“

Marchegg-Obmann Torsten Chladek strahlt das Selbstbewusstsein eines zukünftigen Meisters aus: „Kronberg ist im Aufwind, aber wenn wir alles abrufen, gewinnen wir sicher.“ Der Druck sei aber minimal, sagt er, denn wenn es nicht gelingt, hätte man eine Woche später gegen Zistersdorf den zweiten Matchball: „Und dann vor unseren Fans.“

Schlusslicht Großebersdorf siegte am Donnerstag im Nachtragsspiel gegen Hausbrunn und zeigte mit dem zweiten Rückrundensieg ein kräftiges Lebenszeichen. „Aber es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter“, weiß Funktionär Lukas Haindl, das Spiel in Großkrut steht auf dem Programm. Danach duelliert man sich mit sämtlichen anderen Abstiegskandidaten. Gegner Großkrut verlor zuletzt 0:4 in Marchegg, Spielertrainer Alen Orman kündigte an, die Schlappe schnell abhaken zu wollen, um befreit ins Großebersdorf-Spiel zu gehen. Für ihn persönlich ist es eine weitere Station der Abschiedstour, im Sommer wechselt er zum SC Laa.

Kreuttal will endlich wieder jubeln

Zistersdorf gegen Kreuttal ist ein weiterer Schlager im Abstiegskampf. Wieder einmal gilt es für Kreuttal, den Negativlauf zu beenden, die Serie wuchs schon auf acht Pleiten an. Sektionsleiter Christoph Hangelmann spricht Klartext: „Gegen Zistersdorf müssen wir gewinnen, das ist klar. Und danach gegen Orth auch.“ Zudem spielt man noch gegen Marchegg, am letzten Spieltag wartet Großebersdorf. Ein Motto gibt auch SVZ-Trainer Johannes Hartmann aus: „Verlieren verboten, sonst wecken wir einen Toten auf.“ Dass Kreuttal-Stürmer Alexander Pipal gesperrt fehlt, ist für Hartmann kein Vorteil: „Pipal ist nicht in Topform, er ist mir also lieber als sein Ersatzmann, der seine Chance nützen will.“

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Stripfing II - Bad Pirawarth; 20 Uhr: Spannberg - Deutsch Wagram. Samstag, 16 Uhr: Kronberg - Marchegg; 17 Uhr: Großkrut - Großebersdorf; 19 Uhr: Zistersdorf - Kreuttal; 20 Uhr: Hausbrunn - Haringsee. Sonntag, 17 Uhr: Eckartsau - Poysdorf.