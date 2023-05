Noch mehr Brisanz als sonst

Während Marchegg schon fast als Meister feststeht, ist die Spannung im Tabellenkeller umso größer. Die Abstiegsangst ist ab Rang elf groß, dort ist aktuell Kronberg platziert, das gegen Kreuttal spielt. Kreuttal ist in der Rückrunde noch sieglos und rutschte deshalb auf den vorletzten Platz zurück, im Derby gilt es, die Serie nach sieben Niederlagen in Folge zu beenden. Auch die Trennung von Trainer Adolf Meyer brachte keinen Erfolg, letzte Runde setzte es in Großkrut eine 1:2-Schlappe. Auch diesmal werden wieder Florian Fribert und Daniel Tuchny interimistisch coachen.

SCK-Sektionsleiter Christoph Hangelmann sehnt das Ende der Serie herbei, ein Derbysieg könnte wichtige Kräfte für den Kampf um den Klassenerhalt freisetzen. „Wenn wir gewinnen, werden wir alle endlich wieder feiern, dann bin ich das ganze Wochenende nicht mehr ansprechbar“, lachte er.

Derby im Herbst gewann Kreuttal 4:0

Kronberg kann eine viel bessere Form aufweisen, im Frühjahr holte das Team von Georg Lubas aus acht Spielen zehn Punkte. Aus den letzten drei Spielen schauten sieben Punkte heraus. Die Negativserie des Gegners ist Lubas egal: „Das zählt nicht, in einem Derby kann ja immer alles passieren. Aber wenn wir unsere Leistung abrufen, gewinnen wir.“ Die Erinnerungen an den Herbst sind für den USC nicht gut, Kreuttal gewann auswärts vor 210 Zuschauern 4:0. Doppeltorschütze war Daniel Tuchny, der diesmal aber ausfällt. Auch doppelt traf James Miller, der in der Rückrunde noch ganz ohne Tor blieb.

Für Schlusslicht Großebersdorf gab es zuletzt einen argen Dämpfer, in Spannberg hatte man beim 0:4 nichts zu melden. Trainer Peter Klofac war sehr gefrustet, er weiß, dass der Druck immer größer wird. Nun geht es daheim gegen Hausbrunn, das im Frühjahr schon zwölf Punkte holte, am letzten Wochenende trotze man Marchegg einen Zähler ab. Sektionsleiter Günter Hlawaty ist jedoch vor dem Letzten gewarnt: „Sie sind sehr gefährlich, es steht so viel auf dem Spiel, aber wir werden gut vorbereitet ins Spiel gehen.“

Orth-Trainer braucht seinen ersten Sieg

Der neue Orth-Trainer Ján Cséfalvay brennt auf den Heimsieg gegen Zistersdorf, nachdem das Debüt gegen Kronberg gehörig danebenging. Sektionsleiter Alexander Windisch weiß, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn eine enorme Steigerung gelingt. Zistersdorf war am Wochenende spielfrei und konnte sich auf das wichtige Duell vorbereiten. Zudem befindet sich die Mannschaft von Johannes Hartmann in bestechender Form, vor der Pause holte man aus fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Deutsch Wagram - Stripfing II (Alisik; G. Ehrentraut), Kreuttal - Kronberg (Kotsch). Samstag, 16.30 Uhr: Bad Pirawarth - Eckartsau (E. Bajric), Großebersdorf - Hausbrunn (M. Barmaksiz), Marchegg - Großkrut (M. Strobl). Sonntag, 16.30 Uhr: Haringsee - Spannberg (Erdemir), Orth - Zistersdorf (Uguz).