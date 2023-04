Serie soll in Spannberg enden

Werbung

Überraschend im Abstiegskampf angekommen ist der SC Kreuttal, nachdem auch das Nachtragsspiel gegen Stripfing II am Dienstag verloren ging. Es war für die Mannschaft von Adolf „Tschuffy“ Meyer die vierte Pleite in Folge. Am Freitagabend soll die Serie enden, ­ man muss allerdings nach Spannberg: „Das ist nicht unser Lieblingsgegner, aber irgendwann müssen wir ja wieder punkten“, hofft Meyer. Zuversichtlich stimmt ihn, dass Alexander Pipal und Daniel Tuchny nach ihren Sperren wieder dabei sind.

Spannberg hofft auf drei Tore

Spannberg überzeugte aber in der Rückrunde auch noch nicht, erst einen Dreier fuhr das Team von Mario Kosik in diesem Jahr ein. Vor allem das Spiel am letzten Wochenende hinterließ Spuren, weil man (zum wiederholten Mal) einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielte, Orth traf beim 4:4 in der Nachspielzeit doppelt. „Erst wenn wir drei Tore vorne liegen, dürfen wir über einen möglichen Sieg nachdenken“, lachte Kosik dennoch.

Ligaprimus Marchegg gastiert am Samstag bei Stripfing II, Obmann Torsten Chladek ist gewarnt: „Das ist ein unberechenbarer Gegner, da weiß man nie, wer spielt.“ Damit spielte er auf die Verstärkungen aus der Regionalliga-Mannschaft an. Aber dennoch werde man mit Selbstvertrauen auftreten und auf Sieg spielen, kündigt er an. Druck hätten seine Spieler keinen, betont er, da man auch nach einer Niederlage (bei gleichzeitigem Sieg Deutsch-Wagrams) Erster bleibt.

„Wir wissen, wie wir Marchegg wehtun können“

Stripfing II holte im Nachtragsspiel gegen Kreuttal wichtig Punkte im Abstiegskampf. Dass aber diesmal wieder so viele Regionalligaspieler aushelfen werden, ist fraglich. Dennoch ist Trainer Reinhard Bocek zuversichtlich: „Wir wissen, wie wir Marchegg wehtun können, es geht aber darum, das auch umzusetzen.“ Dennoch sei Marchegg klarer Favorit, schießt er nach.

Tabellen-Schlusslicht Großebersdorf musste am Wochenende tatenlos zusehen, wie die anderen Konkurrenten um den Klassenerhalt ­ - Zistersdorf und Kronberg -­ wichtige Siege einfuhren. Selber war man spielfrei, weil das Duell mit Poysdorf dem Unwetter zum Opfer fiel. Am Sonntag greift die Mannschaft von Peter Klofac wieder ein, aber es geht nach Eckartsau: Mit 16 Punkten (fünf Siege und zuletzt ein 2:2 nach 0:2-Rückstand in Marchegg) ist Eckartsau Nummer eins im Jahr 2023.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 20 Uhr: Spannberg - Kreuttal (Baston).- Samstag, 16.30 Uhr: Großkrut - Zistersdorf (S. Celik), Stripfing II - Marchegg (Toiflhart; Tahiri); 18.30 Uhr: Poysdorf - Haringsee (M. Kölemen); 20 Uhr: Hausbrunn - Orth (K. Veselka).- Sonntag, 16.30 Uhr: Bad Pirawarth - Deutsch-Wagram (Orsolic), Eckartsau - Großebersdorf (Rehrl).